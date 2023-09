Dschungel-Star sucht Frau für seinen Sohn aus: SIE könnte die Richtige sein

Köln/Griechenland – Das gab es bei " Love Island " noch nie! Zum Start der neuen Staffel am kommenden Montag (11. September 2023) haben die Zuschauer die Macht über die Couples. Auch Dschungelcamp-Star Markus Mörl (64), der Vater von Single-Kandidat Hannes (24), mischt fleißig mit .

Promi-Sohn Hannes (24) geht auf "Love Island" auf Traumfrau-Suche. © RTLZWEI/Magdalena Possert

Zum Comeback der RTLZWEI-Datingshow nach der anderthalbjährigen Pause haben sich die Macher gleich mehrere Neuerungen überlegt.

Nicht nur werden Sylvie Meis (45) und Oliver Petszokat (45, besser bekannt als Oli P.) die Montagsfolgen live zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr direkt von der Liebesinsel moderieren. Auch die Fans vor den heimischen Bildschirmen sind wichtiger denn je.



So wird die Paarungszeremonie am ersten Abend auf "Love Island" ein bisschen anders ablaufen als gewohnt. Die jeweils fünf Single-Männer und Frauen dürfen nämlich nicht selber entscheiden, mit wem sie ein Couple bilden wollen. Das machen ab sofort die Zuschauer - und zwar per App!

Hierüber können die User abstimmen, welche Islander ihrer Meinung nach am besten zusammenpassen. Eine wichtige Verantwortung, immerhin sind die Pärchen nicht nur auf dem Papier aneinander gebunden, sondern werden darüber hinaus das Bett miteinander teilen.

Das gilt auch für den einzigen Promi-Sohn der ersten zehn Inselbewohner: Der 24-jährige Hannes hat einen Vater, der Zuschauern der letzten "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus"-Staffel wohlbekannt sein dürfte.