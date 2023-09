Neuer "Love Island"-Mann schockt mit Sextreffen-Story: "Sie hat das Kondom abgezogen"

Griechenland – Bahn frei für die Liebe! An den Tagen 2 und 3 auf " Love Island " kommen sich die Couples immer näher und es wird emotional. Bei Evi fließen plötzlich die Tränen. Derweil sorgt ein neuer Single-Mann mit seiner Story über ein Tinder-Sextreffen für Entsetzen.

Fabi (25, l.) und Luca (27) checken die Lage beim Bro-Talk. © RTLZWEI

Nachdem die erste Couple-Zeremonie dank "The Power of the Zuschauer" anders geendet ist als erwartet, steht Frauenschwarm Fabi (25) zwischen zwei Frauen - seine eigene Wahl Evi (28) oder doch lieber App-Favoritin Alessandra (26)?

Zeit für einen Rat von Villa-Bro Luca (27). "Digga, wir sind erster Tag hier", nimmt der Werbeagentur-Inhaber mit den operativ verlängerten Beinen der Dreiecks-Konstellation gleich mal den Wind aus den Segeln. Dabei würde er am liebsten selber in eine schlittern.

Die Zwillinge Vanessa und Jenny (beide 22) seien "beide echt gut". "Nein, kein Dreier", erstickt letztere Lucas' mutmaßliches Kopfkino jedoch im Keim - "da bin ich raus". Dass der Single-Mann trotz der unverhohlenen Abfuhr auch weiterhin offensiv Interesse an ihr bekundet, lässt Jenny auf Wolke sieben schweben, aber auch zweifeln. Will sich der Mehrgleis-Flirter etwa nur safen?

Auch Evi, die von Fabi jetzt doch erst mal auf dem Abstellgleis geparkt wurde, ist hin- und hergerissen. "Ich habe euch was mitzuteilen", verkündet sie plötzlich vor versammelter Runde. "Ich trage ein kleines Geheimnis mit mir. (...) Ich mach's ganz kurz, ich trage eine Perücke."