Wieder zwei Orgasmen auf "Love Island"! "Die Granate ist eingeschlagen"

Es herrscht Hochbetrieb in der Private Suite! Bei Love Island (Folgen 14, 15 und 16) gibt es die nächsten zwei Orgasmen und ein zuckersüßes Liebesgeständnis.

Von Nicole Reich

Griechenland - In der Private Suite herrscht Hochbetrieb! In den "Love Island"-Folgen 14, 15 und 16 lassen gleich zwei Paare in dem separaten Schlafgemach die Bettdecke wackeln - "Happy End" inklusive. Und sogar die berühmten drei Worte werden erstmals in dieser Staffel ausgesprochen!

Jeanine (27, l.) konfrontiert Alessandra (26), nachdem sie von deren Lästerei erfahren hat. © RTLZWEI Eklat in der Liebesvilla! Nach der knallharten Rauswahl von Drama-Couple Alessandra (26) und Fabi (25) in der Live-Sendung am Montag (Folge 13) zeigt Folge 14 in einer Rückblende, was zuvor passiert ist - und das hat es in sich! Als Jeanine (27) von Nachzüglerin Vani (24) erfährt, dass Alessa hinter ihrem Rücken fies über ihre Figur gelästert hat ("Wo ist der Arsch bei ihr?"), kommt es zur Konfrontation. "Bodenlos" und "charakterschwach" lauten nur wenige der Wörter, die Jeanine Alessa in einem wütenden Monolog an den Kopf knallt. Doch obwohl eigentlich klar sein sollte, dass Bodyshaming ein absolutes No-Go ist, hat Alessa der empörten Tirade ihrer Anklägerin nicht wirklich etwas entgegenzusetzen. Love Island Zuschauer-Lawine bei "Love Island": Dieses Couple fliegt knallhart raus Während die beiden Fabi-Konkurrentinnen offensichtlich keine Freundinnen mehr werden, schweben Jenny (22) und Luca (27) in der Private Suite auf Wolke sieben. Nach intensiver Zungenakrobatik im Schaumbad verbringen die beiden eine heiße Nacht miteinander. Was beziehungsweise wie viel zwischen ihnen gelaufen ist, könne sie nicht sagen, behauptet Jenny, denn: "Das ist nicht jugendfrei." Sex habe es jedoch angeblich keinen gegeben. Bei der morgendlichen Inquisition durch die anderen Ladys gesteht die Zwillings-Blondine dann aber, Luca "fertiggemacht" zu haben. "Aber nur mit der Hand, Leute!" Lucas' "Zelt" (das in der Hose) sei abgebaut worden - eine blumige Umschreibung für den bereits dritten Orgasmus der Staffel!

Luca (27) und Jenny (22) tauschen im Private-Suite-Pool innige Küsse. © RTLZWEI

Im Bett wird längst nicht nur geschmust! © RTLZWEI

Love Island 2023: Evi setzt Leandro Ultimatum und droht mit freiwilligem Exit

Evi (28) darf endlich auch mal knutschen - und zwar mit Leandro (23). © RTLZWEI Neben Laura (23) und Leon (25), die weiterhin fest vercouplet sind, konnten derweil im Gemeinschafts-Schlafsaal auch Evi (28) und ihr jüngster Favorit Leandro (23) nicht die Finger voneinander lassen - ganz zu Hannes' (24) Grauen! "Digga, die Zungen drehen sich hier gerade", jammert der Promi-Spross, der eigentlich nur seine Nachtruhe genießen will, über das "Stereo-Schmatzen von allen Seiten". Selbst Ohropax würden bei der Geräuschkulisse nicht helfen ... schlimmes Schicksal. Schon am nächsten Tag (Folge 15) wird die erstmals glücklich verknallte Evi jedoch unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Gleich zwei neue "Granaten" - Deniz (25, aus Geldern) und Miri (23, aus Weeze) - schlagen in der Villa ein und bitten Evi und Leandro separat zum Einzelgespräch. Love Island Zwei Orgasmen bei "Love Island"! "Hast du geschluckt?" Dass Leandro sich auf Anhieb bestens mit Miri versteht ("Sie ist wie ich in weiblich"), versetzt die verunsicherte Evi in Alarmbereitschaft. Als ihre Nebenbuhlerin Leandro dann auch noch auf ein Dachterrassen-Date einlädt, verliert die dunkelhaarige Hotelfachfrau endgültig die Nerven. Es kullern Tränen und sie setzt ihrem Couple-Partner sogar ein Ultimatum: "Wenn du hier noch eine besser findest als mich, dann gehe ich!" Uff.

"Granate" Miri (23) schnappt sich ausgerechnet Leandro fürs erste Kennenlernen. © RTLZWEI

Auch Evi muss aufs Date mit einem Neuen, Deniz (25), hat ihren Favoriten von oben aber wieder im Blick. © RTLZWEI

Bei der "Car Wash"-Challenge wird's feuchtfröhlich. © RTLZWEI/Magdalena Possert

Evi schiebt Frust, nachdem Leandro aufs Date verschwunden ist. © RTLZWEI

Nächste fiese Lästerattacke auf "Love Island" - diesmal von Jeanine

Heftige Krise bei Vani und Hannes (beide 24): Die beiden legen ihr Couple auf Eis. © RTLZWEI Auch bei "Hanni und Vani" hängt der Haussegen schief und sie beschließen sogar, ihr Couple aufzulösen - genau wie Jeanine und Angelo (32). War sie zuletzt noch selbst das Ziel einer Lästerattacke, so kommt es jetzt zum Rollenwechsel. Angelos Zähne seien eine "Red Flag", ätzt Jeanine und prophezeit: "Wenn das nicht harmoniert, da wird auch dein Sexleben drunter leiden." Doch zurück zu Evi und Leandro: Die beiden dürfen in Folge 16 als nächstes Couple die Private Suite in Beschlag nehmen. Zwischen Schampus und Schaumbad ist die Harmonie rasch wiederhergestellt und das nächste "Zelt" wird auf- und wieder abgebaut - in Evis Fall keine reine Hand-, sondern auch Mundarbeit. Oder wie Leandro sein "Happy End" ausdrückt: "Die Granate hatte ein paar Schwierigkeiten bei der Zündung, aber jetzt ist sie eingeschlagen." Er sei Evi nach dieser Nacht zu "100 Prozent verfallen".

Evi darf mit Leandro in die Private Suite und schwebt prompt wieder auf Wolke sieben. © RTLZWEI

Auch bei ihnen wird es heiß unter der Bettdecke. © RTLZWEI

Luca und Jenny sind jetzt "echtes" Paar, Leon gesteht Laura seine Liebe

Eine Gefühlsregung, die auch Luca kennt. "Jenny, wir sind ja seit der ersten Woche ein Couple", legt der Sonnyboy mit den perlweißen Beißern los. "Ich wollte dich fragen, ob du mein Girlfriend sein möchtest?" Klare Sache für die bayerische Beauty: "Ja, ich will. Du bist so süß!" Und auch Leon gibt sich einen Ruck. Beim romantischen Picknick im Garten spricht er die drei magischen Worte aus: "Ich liebe dich, Laura." Tatsächlich wird er von seiner Herzdame mit einem gehauchten "Ich dich auch" belohnt.

Jenny und Luca sind jetzt offiziell ein Paar! © RTLZWEI

Leon (25) besiegelt sein Liebesgeständnis für Laura (23) mit einem Kuss. © RTLZWEI