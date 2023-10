Liebes-Aus bei "Love Island"-Paar: Alessa erhebt Vorwürfe gegen Fabi, der schießt sofort zurück

So äußerte sich Alessa jetzt erstmals zu den Gründen für die Trennung und ließ durchblicken, dass Fabi angeblich nicht vollkommen ehrlich ihr gegenüber war.

Was zunächst noch wie ein Liebes-Aus mit versöhnlichem Ende wirkte ("Wir haben uns außerhalb der Villa eine Chance gegeben, jedoch gemerkt, dass es nicht vollständig passt"), klingt nur wenige Tage später plötzlich gar nicht mehr so harmonisch.

Die beiden Kuppelshow-Stars haben ihre Trennung bekannt gegeben. Ein entsprechendes Statement veröffentlichten Alessa und Fabi bereits am vergangenen Wochenende - knapp zwei Wochen nach dem "Love Island"-Finale - auf ihren Instagram-Kanälen.

Er selber sei der Letzte, "der auf so einen Müll Bock hat". Er sei "echt enttäuscht" von Alessa. Der hübschen Züricherin sei es letztlich nur um ihr Ansehen und ihren Ruf draußen gegangen - "nie um meine Person an sich".

Dabei richtete er sich direkt an sein Ex-Couple: "Du sagst, du willst es nicht in der Öffentlichkeit klären und schießt aber seit Tagen immer wieder gegen mich."

Eine indirekte Anschuldigung, die Fabi so nicht stehen lassen wollte. Alessas Statement sei "wirklich der größte Kindergarten", holte der 25-Jährige in einer Story zum Gegenschlag aus.

"Mir wurde versichert, dass er (Fabi) ihr (Jeanine) keine Anzeichen gibt und er nicht versteht, warum sie nicht aufgibt", wirft Alessa ihrem Kurzzeit-Partner in einem Insta-Statement vor.

Er wolle hierzu zu einem späteren Zeitpunkt noch ein "ordentliches und reales Statement" abgeben, kündigte Fabi an. In diesem Liebes-Zoff dürfte das letzte Wort also längst noch nicht gefallen sein!