Love Island 2023: Ersten 10 Singles enthüllt, Sohn von Dschungel-Star dabei

Vanessa (l.) und Jenny (beide 21) sind die ersten Zwillingsschwestern, die auf die Liebesinsel ziehen. © RTLZWEI/Magdalena Possert

Ab dem 11. September öffnen Moderatorin Sylvie Meis (45) und ihr Unterstützer für die montäglichen Live-Shows, Oliver Petzsokat (45), wieder die Pforten zum Single-Paradies.

Die ersten Kandidatinnen und Kandidaten sollen bereits am Drehort an der griechischen Küste eingetroffen sein. Jetzt hat der Kölner Privatsender auch die Namen und dazu passenden Gesichter bestätigt.

So wird von Anfang an beispielsweise ein Schwestern-Duo in die Single-Villa einziehen. Jenny und Vanessa sind sogar Zwillinge!

Die beiden attraktiven 21-Jährigen stammen aus den niederbayerischen Bodenmais und sind sich in Sachen Liebe in der Vergangenheit auch schon mal uneinig gewesen. "Beim letzten Typen hat sie sich eingemischt und gesagt, der sei ein schlechter Umgang. Sie hatte zwar recht, aber ich war blind vor Liebe", erklärt die blonde Jenny.

Die brünette Vanessa betont jedoch, eine klare Abmachung zu haben: Kein Stress, wenn es um Männer geht. "Grundsätzlich gilt: Wenn ein Mann mit meiner Schwester schreibt und dann mir, dann gehe ich da gar nicht drauf ein."