Love Island kommt zurück! Dieser prominente Frauenschwarm moderiert neben Sylvie Meis

Köln - Love Island geht in die achte und nächste Runde! Neben Moderatorin Sylvie Meis (45) dürfen sich die TV-Zuschauer in diesem Jahr aber auch auf eine andere Sahneschnitte als Co-Moderator freuen. Aber wer ist gemeint?

Gemeinsam mit Sylvie Meis wird Oli P. als Co-Host durch die Liveshows von "Love Island" führen und die sozialen Medien im Auge behalten. © RTLZWEI/Schweigert/Possert

Mehr als ein Jahr mussten sich Fans der Dating-Show gedulden, um heißen Flirts und sämtlichem Schabernack zwischen den Laken wieder vor der Glotze zuzuschauen.

Aber damit nicht genug! Schon vor Showbeginn überraschte RTLZWEI nun mit einer waschechten Knüller-Ansage!

Denn neben Sylvie Meis wird kein Geringerer durch die Show moderieren als 90er-Ikone Oliver Petzsokat (45).

Für den "Flugzeuge im Bauch"-Interpret fühlt sich die Aufgabe an wie eine Rückkehr nach Hause. Hintergrund: 1996 startete der gebürtige Berliner seine TV-Karriere in der RTLZWEI-Serie "Alle zusammen - jeder für sich".

Jetzt also Love Island! An der Seite der Ex-Frau von HSV-Legende Rafael van der Vaart (40) führt der Sänger fortan durch die Liveshows und behält das Geschehen auf Instagram, X (ehemals Twitter) und Co. im Auge und beantwortet sämtliche Zuschauerfragen.