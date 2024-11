"Love Island VIP": Yasin will Ex-Freundin heißes Outfit und Männer-Kontakt verbieten

"Eine Achterbahn der Gefühle": Yasin (33) und Alicia (30) treffen in der "Love Island"-Villa aufeinander. © RTLZWEI

Nach Alicias sexy Tanz-Einlage zum Auftakt schwinden Yasin sofort die Sinne - mit zittrigen Fingern und Kreislaufproblemen meldet sich der TV-Casanova im Interview-Zimmer.

"Es ist eine Achterbahn der Gefühle. Erinnerungen kommen hoch, Trauer, Liebe, Enttäuschung, es ist so viel", jammert der Münchner. Insgesamt haben die beiden eine elfjährige Beziehung mit vielen On- und Off-Phasen hinter sich. Das Beziehungs-Ende hindert Yasin aber nicht daran, seiner Ex eine ordentliche Ansage zu machen.

"Wenn du hier bist, um jemanden kennenzulernen, schau ich mir das nicht an", meckert er. Ähm, wozu ist Alicia denn sonst da? Aber es geht noch weiter: "Ich will dir ein Oberteil von mir geben, weil so kannst du nicht rumrennen. Die geiern dich an und sagen: 'Oh, die geile Ex von Yasin'", ätzt der 33-Jährige.

Bei seinen männlichen Mitbewerbern hat der "Temptation Island"-Star bereits ein Alicia-Verbot ausgesprochen. "Du gönnst es mir nicht! Ich finde es einfach unfair und bescheuert!", faucht seine Verflossene - mit Recht!