Shitstorm nach "Love Island": Alessa wettert gegen RTLZWEI - "es ist krank"

Alessandra (26, r.) und Jeanine (27) haben sich bei "Love Island" in die Haare gekriegt, weil sie beide Interesse an Fabi (25) hatten. © RTLZWEI

Satte 53 Prozent der "Love Island"-Zuschauer stimmten in der Live-Sendung vom vergangenen Montag für den sofortigen Exit von Alessa und ihrem Couple Fabi (25).

Die knallharte Quittung dafür, dass die blonde Schweizerin zuvor mit diversen Lästereien gegen "Granate" Jeanine mächtig Sympathiepunkte eingebüßt hatte.

So hatte Alessa hinterm Rücken ihrer Fabi-Konkurrentin mehrfach mit Sprüchen wie "Aber Leute, wo ist der Arsch bei ihr, ich suche ihren Arsch andauernd" über die Figur der Zahnmedizinischen Fachangestellten gelästert.

Als Jeanine davon erfuhr, knallte es heftig zwischen den beiden Frauen, wobei Alessa aus Perspektive der Zuschauer nicht gerade einsichtig wirkte - im Gegenteil.

"Bodyshaming ist echt uncool. Da kommt ihre eklige Seite zum Vorschein", kritisierten User im Netz und sorgten kurz darauf für den Rausschmiss der 26-jährigen BWL-Studentin.

Inzwischen ist die in Ungnade gefallene Islanderin zurück in ihrer Heimat Zürich und zudem wieder im Besitz ihres Smartphones, das sie während der Dreharbeiten hatte abgeben müssen. In einer Instagram-Story bezog sie nun Stellung zu den Läster-Vorwürfen.