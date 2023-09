Kuss-Versuch endet peinlich, Single-Frau schockiert: "Das geht gar nicht!"

Griechenland – Halbzeit auf " Love Island "! In den Folgen 10, 11 und 12 gibt es neue Irrungen und Wirrungen in Sachen Liebes-Chaos. Gleich fünf "Granaten" schlagen ein und die Casa Amor öffnet ihre Pforten.

Doch auch bei den zurückgelassenen Ladys tut sich etwas! Am Abend stehen gleich drei neue Männer am Pool: Angelo (34, Heizungstechniker aus Köln), Jan (27, Mitarbeiter im Vertrieb aus Meckenheim) und Leandro (23, Industriekaufmann aus Siegen).

Zusätzliches Gossip-Material liefern am Abend auf der Lack-und-Leder-Party Zuschauer-Kommentare, die vor versammelter Runde vorgelesen werden. "Fabi und Alessa sind zwei absolute Red Flags", heißt es in einer der Nachrichten. "Der Typ hat vor ein paar Tagen meiner Freundin noch was von Kinder kriegen und Haus bauen erzählt."

Derryl (30, l.) erkennt im Gespräch mit Fabi, dass sein Interesse an Evi wohl doch mehr als rein platonisch ist. © RTLZWEI

Im Gefühlschaos versinkt völlig unerwartet auch Derryl (30). Der gestählte Muskelmann zeigt sich von seiner weichen Seite. Der Grund: Er beginnt, sein (eigentlich rein platonisches) Couple Evi zu vermissen.

Die ist wiederum völlig nichtsahnend im anderen Liebes-Quartier mit Jan am Turteln. "Die ist schon eine Rakete", wird der Man-Bun-Träger mit der tiefen Stimme plötzlich übermütig: "Was muss ich machen, damit ich einen Kuss von dir bekomme?"

Zu "hardcore direkt" für Evi, die entsetzt verkündet: "Das geht gar nicht, ist voll die Red Flag!" Jan solle chillen, "sonst kriegst du gar nichts", lautet ihr unverhohlener Korb.

Besser "flutscht" es am nächsten Tag (Tag 12) bei Hannes und Vani, die bei ihrem Massage-Date auf Tuchfühlung gehen und dabei nicht mit dem Körper-Öl geizen.

Szenenwechsel zurück in die Villa, wo bei Jeanine (27) auf einmal die Tränen fließen! Sie wäre am liebsten ebenfalls in der Casa Amor - zusammen mit Fabi, der auch weiterhin ihr absoluter Favorit ist. Was die schluchzende Blondine nicht ahnt: Sie erhält unverhoffte Schützenhilfe von Fabis Mutter, die ihrem Sprössling eine Video-Botschaft zukommen lässt.

Ihre Einschätzung zum Dreiecks-Konstrukt mit Alessa und Jeanine: "Es sind beides zwei tolle Frauen, aber ich würde Jeanine auch mal die Chance geben, dich besser kennenzulernen." Prompt kommt der Frauenschwarm ins Grübeln. Ist das Traum-Couple "Fablessa" damit endgültig vor dem Aus?