"Make Love, Fake Love"-Karina ist wieder vergeben und spricht schon von Hochzeit

Lüneburg - Schon in der Wiedersehensshow verriet Karina Wagner (29), dass sie nach dem "Make Love, Fake Love"-Debakel wieder glücklich vergeben ist. An wen genau, das wollte sie damals noch nicht preisgeben. Doch am Freitag machte die Influencerin das offiziell, was viele bereits geahnt haben: Denn der neue Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter.