Karinas Nachfolgerin fix: Diese Granate wird neue "Make Love, Fake Love"-Lady

Griechenland - Gemütlich schwingt sie in der Hängematte herum, hat dabei ein leichtes Grinsen auf den Lippen, schaut lasziv in die Kamera: Die neue Lady von " Make Love, Fake Love " steht fest. Sie heißt Elena Miras (33).

Elena Miras (33) ist das Objekt der Begierde in der 4. Staffel "Make Love, Fake Love". © RTL

In den vergangenen Wochen hatte es vermehrt Gerüchte gegeben, die Schweizerin könnte nach ihrem letzten großen TV-Auftritt 2024 bei "Promi Big Brother" wieder auf die Fernsehbühne zurückkehren. Und genau so kommt es jetzt, wie RTL am Mittwoch bestätigte. Und das sogar direkt als "Hauptdarstellerin".

Nach ihren gescheiterten Beziehungen zu Mike Heiter (33), Vater ihrer Tochter Aylen, und jüngst auch Rapper Leandro Teixeira (33, "Xellen7") ist Miras bereit für Mr. Right. Laut RTL sei sie "stärker, schärfer und selbstbestimmter denn je" und "bereit, sich neu zu öffnen".

"Ich habe schon viel erlebt – im TV und im echten Leben", sagt die 33-Jährige. "Aber heute weiß ich ganz klar, was ich nicht mehr toleriere. Und ich verspreche euch: Wer hier nur spielt und lügt, fliegt schneller raus, als er 'Traummann' sagen kann!"