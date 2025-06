Nach sechs Monaten Beziehung: "Make Love, Fake Love"-Karina und Steffen verlobt

Zu sehen sind Karina und Steffen an einer idyllischen Strandkulisse auf der griechischen Insel Kos. Ganz in Weiß gekleidet steht sich das Paar gegenüber, küsst sich. Im letzten Bild dann die Auflösung: Karina und Steffen sind verlobt!

Kennengelernt hatten sie sich bereits 2023 in der RTL-Show " Bachelor in Paradise ". Zueinander gefunden haben die beiden jedoch erst einige Zeit später. Jetzt kündigen die beiden den nächsten Meilenstein in ihrer Beziehung an.

Auf Instagram verkündete das Paar die Verlobung mit Bildern vom Strand in Griechenland. © Bildmontage: Screenshots Instagram/valentinakarina

Noch vor einigen Tagen teilte Steffen ein Video auf TikTok, in dem er dokumentiert, dass er gerade seinen Koffer für den Urlaub in Griechenland packe. Auch aus dem Flugzeug auf dem Weg dorthin gab es ein Video. "Es ist so weit. Wir sind angekommen. Ein Traum", so der Influencer in seinem Video kurz nach der Landung auf Kos.

Dass Karina noch in diesem Urlaub einen Antrag bekommen wird, ahnte die Brünette zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht. Von den Reality-Star-Kolleginnen und Kollegen gab es bereits zahlreiche Glückwünsche.

"Oh Wow, herzlichen Glückwunsch", kommentiert Ex-"Bachelor"-Kandidatin Chiara Fröhlich (26) unter dem Verlobungs-Post. Auch Ex-"Temptation Island"-Kandidat Aleks Petrovic (34) gratulierte und schrieb: "Ich wünsche euch von Herzen nur das Beste!"