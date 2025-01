Promi-Frau soll vergebene Männer entlarven - aber die haben nur Augen für ihren Hintern!

Die Männerauswahl ist groß! © RTL

Karina, bekannt aus Formaten wie "Prominent getrennt" und "Bachelor in Paradise", hat von vielen Zuschauenden vermutlich den Stempel "schüchtern und brav" verpasst bekommen.

So beispielsweise auch von den vergebenen Frauen, die hinter den Kulissen die Geschehnisse ihrer Freunde in der Show verfolgen dürfen. "Ich glaube nicht, dass Karina so eine ist, die so richtig rangeht" und "Sie ist wirklich 'ne Liebe, Anständige" sind der Grundtenor.

Wenn sie sich da mal nicht irren - denn allein schon der Pappaufsteller von Karina, der den Männern ihre Identität anteasern soll, sorgt für Furore: Sie können darin nämlich einen "stabilen" Hintern erkennen. Per spontaner Abstimmung wird prompt eruiert, worauf die meisten Teilnehmer stehen: "Bruder, wir sind alle Team Arsch!" Glückwunsch!

"Team Brüste sind so ältere Leute, so 35 plus, das war früher so ein Ding", erklärt Kandidat Paul (29). Karina - die ohne Wissen der Männer alles mitansieht - kann nur müde lächelnd mit dem Kopf schütteln: "Tja, Männer unter sich ...".

Lediglich Jim (26) sammelt einen Pluspunkt mit seiner Antwort, er sei "Team Persönlichkeit". "Wie kann man so süß sein?", schwärmt Karina da.