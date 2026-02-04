 5.624

"Ich will Spaß"-Sänger Markus eröffnet Hotel: "Beste Entscheidung, die wir treffen konnten"

In der ARD-Sendung Raus aufs Land renoviert NDW-Sänger Markus mit seiner Frau und seinem Sohn ein in die Jahre gekommenes Hotel im Rheingau.

Von Karolin Wiltgrupp

Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) - Seit Ende Januar ist "Neue deutsche Welle"-Sänger Markus Mörl (66) in der ARD-Doku-Soap "Raus aufs Land" zu sehen. Gemeinsam mit seiner Frau Yvonne König (54) und seinem Sohn Hannes (26) hat der "Ich will Spaß"-Interpret ein in die Jahre gekommenes Hotel am Rhein gekauft und renoviert. Gegenüber TAG24 erzählt die Familie: "Es ist die beste Entscheidung, die wir treffen konnten."

Markus Mörl (66) hat sich mit Ehefrau Yvonne König (54) und Sohn Hannes (26) den Traum vom eigenen Hotel in Assmannshausen erfüllt.
Markus Mörl (66) hat sich mit Ehefrau Yvonne König (54) und Sohn Hannes (26) den Traum vom eigenen Hotel in Assmannshausen erfüllt.  © HR Hessischer Rundfunk

Eigentlich ist Markus Mörl als Popsänger und TV-Persönlichkeit bekannt. 2017 trat er mit Partnerin Yvonne im "Sommerhaus der Stars" gegen andere Promi-Paare an und war 2023 sogar im Dschungelcamp zu sehen.

Nun ist der gebürtige Hesse unter die Hoteliers gegangen. Mit Yvonne und Hannes betreibt Markus seit 2025 das "Hotel Café Post" in Assmannshausen. In dem Rüdesheimer Stadtteil hatte das Paar 2020 geheiratet.

Ein Sprung ins kalte Wasser sei die Hotellerie für den 66-Jährigen aber nicht, wie er gegenüber TAG24 berichtet: "Ich komme aus einem Gastronomiehaushalt. Meine Mutter war Hauswirtschaftslehrerin und meine Großeltern hatten ein Hotel im Erzgebirge."

Zudem vermietet die Familie seit längerer Zeit Ferienapartments in Assmannshausen. "Für uns war das Hotelprojekt eine gut vorbereitete und logische Erweiterung dessen, was wir schon seit Jahren mit viel Erfahrung und Leidenschaft machen", erklärt Markus.

Das linke Bild zeigt ein Zimmer des Hotels vor der Renovierung, rechts im renovierten Zustand.
Das linke Bild zeigt ein Zimmer des Hotels vor der Renovierung, rechts im renovierten Zustand.  © privat
"Uns ist es wichtig, den besonderen Charme des Hauses zu erhalten und ihn gleichzeitig mit modernen Akzenten und zeitgemäßem Komfort zu verbinden", erzählt Markus. Auf dem Bild ist das Hotelrestaurant zu sehen.
"Uns ist es wichtig, den besonderen Charme des Hauses zu erhalten und ihn gleichzeitig mit modernen Akzenten und zeitgemäßem Komfort zu verbinden", erzählt Markus. Auf dem Bild ist das Hotelrestaurant zu sehen.  © privat

"Hotel Café Post" öffnet Ostern 2026

Das Hotel soll pünktlich zu Ostern, am 2. April, seine Pforten für Übernachtungsgäste öffnen.
Das Hotel soll pünktlich zu Ostern, am 2. April, seine Pforten für Übernachtungsgäste öffnen.  © privat

Trotz guter Vorbereitungsmaßnahmen und einer Menge Erfahrung lief nicht immer alles glatt. Bei "Raus aufs Land" bemerkt die kleine Patchwork-Familie, dass die Renovierungskosten weit über ihrem Budget liegen. Baustress, hohe Ansprüche und Meinungsverschiedenheiten inklusive.

"Trotz der umfangreichen Renovierungsarbeiten sind wir sehr stolz darauf, wie weit wir bereits gekommen sind. Unser ursprüngliches Ziel für 2026 haben wir schon erreicht", teilt Markus stolz mit.

Laut dem Sänger könne das Hotel pünktlich zu Ostern, am 2. April, seine Pforten für Übernachtungsgäste öffnen.

Da die Unterkunft aber schon in der Nebensaison gut gebucht ist, denkt die Familie sogar über eine ganzjährige Öffnung nach.

Auch die Sanitärräume haben eine Komplett-Verwandlung bekommen. So sah ein Badezimmer des Hotels vorher aus.
Auch die Sanitärräume haben eine Komplett-Verwandlung bekommen. So sah ein Badezimmer des Hotels vorher aus.  © privat
Das Bad kann sich nach der Neugestaltung sehen lassen.
Das Bad kann sich nach der Neugestaltung sehen lassen.  © privat

Sänger Markus hat auch musikalische Pläne: Neues Album in Arbeit

Neben dem Hotelprojekt und der Planung verschiedener Veranstaltungen geht es auch musikalisch weiter voran. "Ich arbeite aktuell an einem neuen Album, das mit deutlichen Akzenten der 80er versehen sein wird", offenbart Markus. Spätestens im Frühsommer soll dieses veröffentlicht werden.

"Raus aufs Land" ist immer samstags, um 18.15 Uhr, im HR-Fernsehen zu sehen. In der ARD-Mediathek sind die Folgen der sechsten Staffel schon jetzt abrufbar.

