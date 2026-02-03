Polizistin flippt wegen lebensmüdem Gleisläufer aus: "Nix Kurwa!"
Köln - "Nix Kurwa! Hast du eine Adresse oder nicht?", sagt Polizeiobermeisterin Vanessa zu einem Mann, der gerade die Gleise im Kölner Hauptbahnhof überquert hat - und sich aufgrund der Sprachbarriere und seiner Promille-Anzahl zur Herausforderung für die Beamten mausert.
"Die Gefahren sind nicht von der Hand zu weisen: Der elektrische Strom von der Oberleitung, das sind 15.000 Volt. Man muss sich der Oberleitung nur 1,50 Meter nähern, dann kann es schon zum Stromschlag kommen", zählt Polizeihauptmeister Sebastian in der DMAX-Sendung "Bundespolizei 24/7" auf.
Kollegin Vanessa ergänzt: "Wenn man den Zug hört, ist es quasi schon zu spät. Die können nicht ausweichen, haben einen sehr langen Bremsweg. Wenn ein Zusammenprall entsteht, überlebt man das in der Regel nicht."
Mit ihren beiden männlichen Kollegen wird die Polizistin auf Bahnsteig 1 geschickt. Außerhalb der Bahnhofshalle stehen zwei Männer - der Beschuldigte und der Melder. "Der ist von Gleis 1 hier rüber gesprungen, war auf einmal auf der mittleren Schiene, wo die Versorgungsfahrzeuge fahren", erzählt er.
Die Erklärung des nur spärlich Deutsch sprechenden Mannes: "Schlafen, ich wollte hier schlafen. Ich muss nach Deutschland, zu meiner Mutter." Genauer gesagt nach Dortmund wolle er fahren, was an sich völlig okay ist. Nur muss er dafür natürlich die Auf- und Abgänge benutzen und nicht über die Gleise laufen.
Bundespolizei 24/7 (DMAX): "Sie sind in einer polizeilichen Kontrolle, da wird nicht geraucht, Feierabend"
Mehrfach wird er aufgefordert, die Hände aus den Hosentaschen zu nehmen. "Das hat der Kollege jetzt schon 100-mal gesagt", wird Vanessa lauter. Er wolle nur rauchen, entgegnet er. "Nein, Sie sind in einer polizeilichen Kontrolle, da wird nicht geraucht, Feierabend."
Die Polizeiobermeisterin will seine Anschrift, die er aber verweigert und sie auf Polnisch beleidigt.
Zur schwierigen Verständigung gesellt sich auch noch der erhebliche Alkoholisierungsgrad des Mannes hinzu - ein nerviges Unterfangen. Letztlich wird er aus der Maßnahme entlassen und kann nach Dortmund fahren.
Sendehinweis: Neue Folgen "Bundespolizei 24/7 - Auftrag Sicherheit" werden immer montags ab 21.15 Uhr auf DMAX ausgestrahlt und sind anschließend in der Mediathek abrufbar. Bei discovery+ laufen sie jeweils eine Woche vorher.
Titelfoto: Henning Kaiser/dpa