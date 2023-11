"Martin Rütters Tierheimhelden": Mitarbeiter müssen die Polizei rufen, dann wird es dramatisch

Darmstadt - Der Hundetrainer Martin Rütter (53) stattet dem Tierheim in Darmstadt im Rahmen seiner neuen Vox-Sendung "Martin Rütters Tierheimhelden" einen Besuch ab, doch werden die Anwesenden mit beunruhigenden Szenen konfrontiert. Die Mitarbeiter sehen sich sogar gezwungen, die örtliche Polizei einzuschalten.

Für seine neue TV-Show "Martin Rütters Tierheimhelden" war der gleichnamige Hunde-Experte im Darmstädter Tierheim zu Besuch und erlebte dramatische Szenen. © RTL / Mina TV

Der Hunde-Experte verschafft sich bei seinem neuen Projekt einen Überblick über die derzeitigen Verhältnisse in den Tierasylen Deutschlands, um über die Wichtigkeit jener Tierschutzarbeit vor Ort zu informieren.

Bei der Folge am gestrigen Samstag begab sich Martin Rütter hierfür ins Tierheim Darmstadt. Was er dort erlebt, nahm auch den sonst so positiven Bühnen-Entertainer sichtlich mit.



Das Darmstädter Tierheim nimmt jährlich rund 1600 Tiere auf, die von Tierheimleiter und Tierarzt Christian Zentgraf sowie den Pflegern betreut werden. In der aktuellen Episode sind sie zudem in einem echten Spezialauftrag unterwegs, der sogar einen Einsatz der örtlichen Polizei erfordert.

Es geht um eine Beschlagnahmung!

Früh am Morgen macht sich Tierheimleiter Zentgraf gemeinsam mit dem Kamerateam und zahlreichen Polizeibeamten auf den Weg zu einem Mehrfamilienhaus, um einen Vierbeiner aus der Wohnung einer dort ansässigen Dame abzuholen. Die Besitzerin hat gegen die Auflagen für die Haltung ihres Listenhundes verstoßen, weshalb dieser nun vorübergehend in das Tierheim einziehen muss.

Listenhunde gelten wegen ihrer Rasse als potenziell gefährlich und unterliegen besonderen Vorschriften.