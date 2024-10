01.10.2024 16:43 Bei "The Masked Singer" wird bald wieder gerätselt: Diese Neuerung soll Schwung in die Show bringen

Von Jan Höfling

München - In nicht einmal mehr zwei Monaten ist auf ProSieben die neue Staffel von "The Masked Singer" zu sehen. Los geht es am 23. November - und das mit einer durchaus interessanten Änderung. Palina Rojinski (39) und Rea Garvey (51) sind bei allen sechs Live-Shows von "The Masked Singer" dabei - doch auf wen trifft das Rateduo? © Joyn/Willi Weber Seit dem Jahr 2019 ist das Format bereits zu sehen, stolze zehn Staffeln sind seitdem schon über die heimischen Bildschirme geflimmert. Verändert hat sich in all den Jahren wenig - das ändert sich jetzt. Bei der elften Ausgabe wird Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski (39) in allen sechs Live-Shows zusammen mit Musiker Rea Garvey (51) rätseln, wer sich unter den Masken versteckt hält. Insgesamt werden pro Ausgabe allerdings vier Promis auf Spurensuche gehen. Denn: Rojinski und Garvey werden von wöchentlich wechselnden Rateduos herausgefordert, die ebenfalls versuchen, die maskierten Teilnehmenden zu enttarnen. The Masked Singer Die Gewinnerin steht fest! So war das Finale von "The Masked Singer" Die Idee: mehr Ratefüchse, mehr Ratespaß! Wer die jeweiligen Teams sind, die gegen Rojinski und Garvey antreten, ist derzeit noch nicht bekannt. Anders sieht es beim Host der Sendung aus. Auf Neuerungen oder gar Überraschungen wird zumindest hierbei allerdings verzichtet. Matthias Opdenhövel (54) wird einmal mehr bei "The Masked Singer" durch die Sendung führen. © Joyn/Willi Weber "The Masked Singer" auf ProSieben: Matthias Opdenhövel rechnet mit einem "schönen Fight" Durch die Sendung führt wie gewohnt Matthias Opdenhövel. "Palina und Rea sind natürlich geballte Ratepower, aber auch unsere Gästeteams sind alle sehr ehrgeizig. Das wird ein schöner Fight um die meisten Enttarnungspoints. Ich freue mich drauf", wird der 54 Jahre alte Fernsehmoderator vom Sender aus Unterföhring bei München zitiert. Doch damit nicht genug! Direkt zu Beginn startet die neue Staffel mit einem Doppelpack. Die zehn neuen Masken treten 23. November (Samstag) und 24. November (Sonntag) ins Rampenlicht. Das Ziel ist dabei natürlich wieder, die eigene Identität unbedingt geheim zu halten. Wer sich ein Bild machen will, sollte bei "The Masked Singer" am 23. November auf ProSieben und Joyn reinschauen.

