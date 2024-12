"The Masked Singer": Grimme-Preisträgerin steckte in der Ananas!

Köln/München - Der dritte Promi musste bei " The Masked Singer " am Samstagabend auf ProSieben seine Maske fallen lassen. Diesmal traf es die Ananas - unter dem lebensfrohen Kostüm versteckte sich Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kroymann (75).

Maren Kroymann (75) versteckte sich in der Ananas. © Joyn/Willi Weber

Ihre Performance von "Please don’t stop the music" (Rihanna) konnte die Zuschauer am wenigsten überzeugen. Trotzdem zeigte sich Kroymann im Nachgang begeistert von ihrer Teilnahme bei der Gesangsshow.

"Das war so, so toll. Ich freue mich, dass ich in so einem Universum dabei sein darf – es ist ja eine eigene Welt", sagte die 75-Jährige, die zugab, dass die Auftritte unter dem aufwendigen und schweren Ananas-Kostüm eine echte Herausforderung gewesen seien.

"Ich bin an meine Grenzen gekommen", gestand die Grimme-Preisträgerin.

In der dritten Ausgabe "The Masked Singer" rätselte das Stamm-Rate-Duo bestehend aus Moderatorin Palina Rojinski (39) und Sänger Rea Garvey (51) gegen Alec Völkel (52) und Sascha Vollmer (52) von "The BossHoss" um die Wette.