Neuer fester Partner: Er rätselt jetzt neben Ruth Moschner bei "The Masked Singer"

Rateteam-Mitglied Ruth Moschner (47) bekommt charmante Verstärkung für die neunte Staffel von "The Masked Singer". © ProSieben/Willi Weber

Denn ab der kommenden Staffel "The Masked Singer", die am Samstag (18. November) live auf ProSieben und Joyn startet, bekommt die 47-Jährige einen neuen festen Partner ins Rateteam.

Der spanisch-deutsche Popsänger Alvaro Soler (32, "Muero", "Magia") war bereits in der Vergangenheit in der Show zu Gast, ist Juror bei "The Voice Kids" und machte auch bei "Sing meinen Song" schon von sich Reden.

"Ich finde es richtig krass, wie geheim es hier überall zugeht. Man weiß wirklich nichts", zeigt sich der Musiker erneut beeindruckt. "Das ist wie beim Secret Service, einfach absurd."

Die deutsche Synchronstimme der "Disney's Encanto"-Figur Camilo Madrigal erinnert sich an seinen früheren Besuch in der Sendung: "Und ich weiß noch, wie geflasht ich als Rateteamgast vor zwei Jahren war von den faszinierenden Masken und den künstlerischen Outfits."

Dass der 32-Jährige auch bei den Zuschauern gut ankommen wird, davon zeigt sich Moschner im Vorfeld bereits überzeugt: "Ich glaube, dass sich gerade die weiblichen Fans sehr über seine Anwesenheit und seinen Charme freuen werden", so die Stimmen-Rätslerin.