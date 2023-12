Ordentlich (m)ausgetrickst: The Masked Singer versteckte Teilnehmer im Rate-Team

Jenke von Willmsdorf (58, l.) war in doppelter Mission bei der aktuellen Show-Staffel unterwegs. © ProSieben/Willi Weber

Der TV-Journalist, Autor und Schauspieler Jenke von Willmsdorf (58) war in Folge 1 der aktuellen Reihe noch auf der anderen Seite des Pultes gesessen und hatte mit Ruth Moschner (47) und Alvaro Soler (32) versucht, die Promis zu erraten.

Die Marsmaus als Show-Element war damals in der Auftaktsendung zur neunten Staffel "verhindert". Jetzt ist natürlich auch klar, warum.

Dieses Mal wurde es bei den Show-Sherlocks etwas enger als üblich, denn mit Alec Völkel (51) und Sascha Vollmer (51) – besser bekannt als "The BossHoss" – nahmen erstmals zwei Gäste neben den Stamm-Ermittlern Platz.

Auch Völkel war bereits unter einer der Masken gesteckt – das war allerdings 2020 und nicht in der aktuellen Staffel, wie bei von Willmsdorf. Sein musikalischer Aufruf "Let me entertain you" von Robbie Williams wurde von den Zuschauern nicht aufgegriffen – sie haben den Mann in der Maus aus der Show gewählt.

Dabei hatte sich die Grübel-Gruppe tatsächlich korrekt auf genau diesen Teilnehmer festgelegt. Die Initialzündung kam von Alvaro Soler, der auf Jenke von Willmsdorf getippt hatte: "Irgendwie denke ich mir: Diese Stimme kenne ich", spekulierte der 32-Jährige.

Damit überzeugte er auch die drei anderen am Rate-Pult und es sollte sich zeigen, dass Soler den richtigen Riecher hatte, als schließlich wirklich der Autor und Ex-Rate-Kollege aus der ersten Sendung zum Vorschein kam.