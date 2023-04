"The Masked Singer": Dieser Moderator steckt im Waschbär

München/Köln - In der zweiten Folge der achten Staffel von " The Masked Singer " wurde der Waschbär demaskiert.

Der Waschbär gab "Pretty Fly (For a White Guy)" von "The Offspring" zum Besten. © Thomas Banneyer/dpa

Der pelzige Geselle mit den Hosenträgern hatte am Samstagabend die wenigsten Stimmen bekommen und musste seine Maske fallen lassen: Daniel Boschmann (42), Moderator im "Sat.1-Frühstücksfernsehen", kam zum Vorschein.

Im Rateteam hatten sowohl Ruth Moschner (46) als auch Gastjuror Rick Kavanian (52) auf den Moderatoren getippt.

Auch die Zuschauer in der App zur Show hatten mehrheitlich Boschmann unter der pelzigen Maske vermutet.

Einzige Rea Garvey (49) lag falsch, da er glaubte, Joko Winterscheidt (44) im Waschbären zu erkennen.

Boschmann hatte in Maske im Pullunder "Pretty Fly (For a White Guy)" von der Skatepunk-Band "The Offspring" gesungen und dabei eher mit seinen Tanzeinlagen überzeugt.

"Du tanzt besser, als du singst", stellte Garvey nach dem Auftritt fest.