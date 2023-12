"The Masked Singer": Klaus Claus verrät sich durch Akzent

Unterföhring - Klaus Claus wurde im Halbfinale der Herbststaffel "The Masked Singer" 2023 enttarnt. In ihm steckte ein bekannter deutscher Singer-Songwriter.

Klaus Claus sang am Samstagabend "Stronger (What Doesn't Kill You)" von Kelly Clarkson und machte mit seinem Akzent auf sich aufmerksam. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im finalen Voting der Zuschauer zog Klaus gegen den Lulatsch und den Mustang den Kürzeren. Hervor kam: Tim Bendzko (38).

Er reagierte erleichtert auf das Ende des Versteckspiels: "Es ist viel", fasste Tim seine Zeit unter der Maske zusammen.

Klaus Claus, dessen Kostüm überwiegend aus Bart bestand, sang am Samstagabend als erster "Stronger (What Doesn't Kill You)" von Kelly Clarkson. Das eigentümliche Englisch deutete für Rea Garvey (50) auf den Kollegen Tim Bendzko hin. Ruth Moschner (47) tippte auf Schlagersänger Mickie Krause (53), Comedian Rick Kavanian (52) auf Gregor Gysi (75).

Dass es Tim mit seiner markanten Stimme überhaupt bis ins Halbfinale schafft, hatte er nicht gedacht: "Ich hätte viel drauf gewettet, dass ihr in der ersten Sendung nach einer Sekunde meinen Namen sagt", so Bendzko.

Das Rateteam kam ihm allerdings schnell auf die Spur.