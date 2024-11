The Masked Singer: Ex-Weltmeister als Nashorn enttarnt!

München/Köln - Der erste prominente Sänger musste am Samstagabend bei der ProSieben-Show " The Masked Singer " den Hut nehmen: Pascal Hens (44), ehemaliger Handball-Profi und Weltmeister, wurde als Nashorn enttarnt.

In jeder Folge tritt das Jury-Duo, bestehend aus Moderatorin Palina Rojinski (39) und Sänger Rea Garvey (51), gegen wechselnde Promi-Gegner im Ratespiel an.

Neben den musikalischen Wettkämpfen auf der Bühne sorgt in der Staffel "The Masked Singer" ein neues Element für Spannung:

Trotzdem habe ihm die Teilnahme an der ProSieben-Show "sehr viel Spaß" gemacht.

Mit seiner coolen Performance von "Get the Party Started" (P!nk) konnte der 44-Jährige die Zuschauer nicht überzeugen und erhielt die wenigsten Stimmen im Show-off gegen vier weitere maskierte Promis.

Rea Garvey (51, r.-l.), Palina Rojinski (39), Yvonne Catterfeld (44) und Kamrad (27) zerbrachen sich über die Promis unter den Masken die Köpfe. © Rolf Vennenbernd/dpa

In der Auftaktfolge waren Sängerin Yvonne Catterfeld (44) und Sänger Kamrad (27), die beide derzeit auch als Coaches bei "The Voice of Germany" aktiv sind, die Herausforderer.

Garvey und Rojinski lagen mit ihrem Tipp knapp daneben: Sie vermuteten Ex-Handballer Stefan Kretschmer (51) unter der Nashorn-Maske. Pascal Hens wurde hingegen von den Zuschauern in der ProSieben-App am zweithäufigsten genannt.

Diese neun Masken sind noch im Rennen:

Mit ihm wird es wild! Der Schneemann: Übt täglich möglichst lange im Rampenlicht zu stehen, ohne zu schmelzen.

Die zweite Live-Show von "The Masked Singer" gibt's direkt am heutigen Sonntagabend um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.