"Match My Ex": Diese Promis bringen ihre Ex-Partner mit neuen Dates zusammen!

Kreta (Griechenland) - Die neue Dating-Show "Match My Ex" startet am 1. Mai 2025. Mittlerweile stehen die Kandidaten fest - und werden mit Sicherheit für spannende Momente und jede Menge Drama sorgen.

Bei "Match My Ex" entscheiden die Verflossenen, mit wem ihre Ex-Partner auf ein Date gehen dürfen. © Joyn/René Lohse

An der neuen Dating-Show "Match My Ex" auf Joyn nehmen insgesamt neun getrennte Promi-Paare teil und versuchen, ihre Ex-Partner zu verkuppeln.

Dabei übernehmen die Verflossenen das Zepter und entscheiden, mit wem ihre Ex-Partner auf ein Date gehen dürfen und mit wem er oder sie gemeinsam spannende Partner-Challenges meistern muss.

Die Singles ziehen während der Show in die luxuriöse "Match My Ex"-Villa. Dort hoffen sie darauf, endlich doch noch die wahre Liebe zu finden.

Mit am Start sind bekannte Reality-Stars wie Lars Maucher (27) aus "Are You The One - VIP" und Gabriela Alves (23) von "Ex on the Beach", Lena Schiwiora (28) aus "Reality Backpackers" und Robin Riebling (29) von "Prominent getrennt".

Auch Lars Jeger (28) und Larissa Hodgson (29) aus "Die Bachelorette CH" sowie Nara Yane und Silvio Senn von "Germany Shore" nehmen teil. Tara Tabitha (32), Siegerin von "Reality Backpackers", gibt sich ebenfalls die Ehre, zusammen mit Kaan Aktas (28) aus "Are You The One - VIP".