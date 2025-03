"Runde Ecke" vor dem Aus? Kritik an Stasi-Museum "schlug ein wie eine Bombe"

Leipzig - Einst steuerte die Stasi von hier ihre allgegenwärtige Überwachung in Leipzig , heute ziehen Gedenkstätte und Museum zahlreiche Touristen in die "Runde Ecke". Doch hinter deren Mauern scheint es zu brodeln - das MDR-Magazin "Exakt" geht dem auf den Grund.

Die "Runde Ecke" im Leipziger Zentrum ist Touri-Magnet, doch das Konzept der Ausstellung stellen sich manche mittlerweile anders vor. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Räumlichkeiten des Museums sehen teilweise noch genauso aus wie 1989, als die damalige DDR zielsicher auf den Abgrund zusteuerte.

Und genau das scheint das große Problem zu sein. Die Gedenkstätte wird aus Fördermitteln vom Bund, des Freistaates Sachsen und der Stiftung Sächsische Gedenkstätten finanziert.

Doch die wollen nun ihr Geld zurück, wie ein Schreiben der Stiftung an den Vorstandsvorsitzenden des Vereins Bürgerkomitee Leipzig e. V. offenbart. Der Grund: Die Verwendung der Fördermittel könne nicht komplett und ohne Widersprüche nachgewiesen werden.

Und so fordert allein das Sächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur mehr als 244.000 Euro für drei Projekte zurück.

Der Verein ist der Träger der Gedenkstätte, Tobias Hollitzer (58) der Geschäftsführer. Dieser hat erst kürzlich neue Forschungen über konspirative Wohnungen in Leipzig vorgestellt. Allein in der Messestadt gab es weit mehr als 1000, in denen sich Stasioffiziere mit ihren Inoffiziellen Mitarbeitern (IM) trafen.