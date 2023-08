Tempolimit auf deutschen Autobahnen? MDR-Beitrag beleuchtet hochemotionale Debatte

Leipzig - Seit Jahrzehnten wird in Deutschland über das Tempolimit auf Autobahnen diskutiert. Der MDR-Beitrag "Rasen ohne Limit?" beschäftigt sich mit der Frage, warum diese Debatte stets von so starken Emotionen begleitet wird.

Reporterin Friederike Schicht (l.) sprach in dem MDR-Beitrag unter anderem mit der Autotunerin Antonia, die nach eigener Aussage liebend gerne rast. © MDR/Yellow Table Media/Vincent B

"Du machst den Motor an und weißt: Jetzt bist du in deinen eigenen vier Wänden und kannst machen, was du willst", erklärt die Autotunerin Antonia in der Sendung im Gespräch mit Reporterin Rike. "Du hast halt ein absolut freies Gefühl."

Diese Rhetorik rund um das "freie Gefühl" beim Rasen auf deutschen Autobahnen kommt nicht von ungefähr: Slogans wie "Freie Fahrt für freie Bürger" sind seit Jahrzehnten sowohl in der Politik als auch Autoindustrie üblich. Zumindest in Westdeutschland.

Während es in der DDR nämlich ein Tempolimit von 100 km/h auf den Autobahnen gab, galt im Westen: volle Fahrt voraus. Das resultierte im Jahr 1970 unter anderem in rund 20.000 Verkehrstoten und daraufhin in einer Gurtpflicht und Geschwindigkeits-Einschränkungen.

Das Tempolimit in der DDR wurde im "freien" Westen trotzdem weiterhin belächelt und als "spezifisch sozialistischer" Eingriff des Staates wahrgenommen. Die Diskussion, nach der Wiedervereinigung ein gesamtdeutsches Limit zu etablieren, wird abgeschmettert. Das Resultat: In den 90ern verdreifacht sich die Zahl der tödlichen Unfälle in den neuen Bundesländern.

Seit einigen Jahren geht die Zahl der Verkehrstoten inzwischen immer weiter zurück. Dennoch argumentieren Experten vor allem in Hinblick auf erhöhte Sicherheit, einen gleichmäßigeren Verkehrsfluss und einen geringeren Co2-Verbrauch für das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Wie in dem Beitrag dargelegt wird, fahren Dreiviertel aller Autofahrer ohnehin kaum schneller als 130 km/h. Dennoch gibt es vehemente Tempolimit-Gegner.