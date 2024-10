Mario Baslers Tochter Alisa blockiert komplettes Schwimmbecken!

Köln - In einer Promi-Spezialausgabe von "Hot oder Schrott" testen der ehemalige Fußballprofi Mario Basler (52) und seine Tochter Alisa (26) ein ganz besonderes Wasserspielzeug.

Mario (52) schaut lieber zu, wie sich seine Tochter Alisa (26) durchs Becken quält. © RTL

Auf Basler und seine Tochter wartet das größte Test-Objekt, was es jemals bei "Hot oder Schrott" gab. Mit 3,15 Meter Länge ist die aufblasbare Rolle als Wasserspielzeug für Groß und Klein gedacht. "Ich werde zu Jesus und laufe über das Wasser", freut sich Mario grinsend.

Als der 52-Jährige mit Alisa im Schwimmbad steht, hält sich seine Vorfreude aufs kühle Nass jedoch sehr schnell in Grenzen. "Ich glaub’, das wird riesig groß", erklärt Basler genervt und greift zur Luftpumpe.

Ganze 20 bis 60 Minuten braucht das riesige Hamsterrad aus Luft, um aufgepumpt zu sein.

"In meinem Alter muss man schon aufpassen, dass man sich nicht zu viel bewegt", findet Mario und schickt kurzerhand Alisa alleine in die Röhre. Breit grinsend schlendert der Fußballprofi am Beckenrand auf und ab, während sich die 26-Jährige auf dem Wasser quält.

"Ich hab' Spaß gehabt draußen", resümiert Basler verschmitzt, nur beim Preis von 1750 Euro für die Wasserröhre bleibt ihm die Spucke dann doch kurz mal weg.