Feste oder gar keine Strukturen in der Kita - Was ist besser fürs Kind?

In manchen Kindergärten gibt es eine feste Struktur, in anderen wird mehr Wert auf die individuelle Entwicklung der Kinder gelegt. © Christoph Soeder/dpa

Der Hans Carl von Carlowitz Kindergarten in der Leipziger Südvorstadt ist eine klassische Kita: Jeden Morgen kommen die Kinder zum Morgenkreis zusammen, es gibt feste Gruppen und feste Essens- und Schlafzeiten - ein strukturierter Tagesablauf ist die Devise.

Das komplette Gegenteil bildet die Kindertagesstätte Heide-Süd in Halle. Hier wird der Tag von den Interessen der Kinder bestimmt. Zwei Konzepte, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten.

In der Leipziger Kita gibt es eine Vorschulgruppe, die von Erzieherin Irina Mitrofanow geleitet wird. Hier findet auch ein kurzer Unterricht statt: Die Kinder sollen sich 20 Minuten konzentrieren, aktiv mitarbeiten und nicht dazwischenreden.

"Der Schritt [vom] Kindergarten [zur] Schule ist gewaltig, die Kinder sollen dann von null auf 100 vier Unterrichtsstunden schaffen am Tag", so Mitrofanow. Da sei ihr Angebot einmal am Tag fast zu wenig.

Gerade dieser auf die Schule vorbereitende Teil ist laut Christiane Dubiel, stellvertretende Direktorin der Kurt-Maser-Grundschule in Leipzig, aber sehr wichtig.

"Kinder, die von ganz offenen Konzepten kommen, haben es häufiger etwas schwieriger, sich in der großen Gemeinschaft hier in der Schule und in den Rhythmus einzufinden", so die Kita-Beauftragte. Vorschulkinder bringen demnach bereits einige wichtige Basiskompetenzen mit.