Mega! Kate Hudson macht den Männern Feuer unterm Hintern

Es mag sein, dass Kanye West musikalisch einiges auf dem Kasten hat. Doch menschlich kann ich dem Rapper überhaupt nichts abgewinnen. Allein, wie er seine Frau Bianca Censori bei den Grammys vorführte, sorgt bei mir für Brechreiz - ebenso wie seine Hakenkreuz-T-Shirts. So jemanden will ich im TV nicht sehen. Deswegen werde ich die Doku The True Story of Kanye West boykottieren.

21 Uhr, 3Sat