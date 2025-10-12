Mit viel Geschick und Cleverness: Das ist die "Beste Klasse Deutschlands"

Halle (Saale) - 16 Schulklassen aus der gesamten Bundesrepublik konkurrierten um den Titel "Die beste Klasse Deutschlands" . Die 6.2 des Landesgymnasiums Latina August Hermann Francke aus Halle in Sachsen-Anhalt konnte den Kampf nun für sich entscheiden.

Die 6.2 aus Halle sicherte sich den begehrten Titel. © PR/Kika/Steffen Becker

Am Samstag sicherten sich die Hallenser in einer spannenden Finalshow im "Ersten" den begehrten Titel.

Nachdem insgesamt 16 Schulklassen in herausfordernden Wissensduellen und Action-Spielen in den Schulbattles und Shows der vergangenen Wochen gegeneinander angetreten waren, standen sich im abschließenden Superfinale die 7C des Johanneum zu Lübeck, die 6F der Dreieichschule aus Langen, die 7A der Elisabethenschule aus Frankfurt und die 6.2 aus Halle gegenüber.

Hierbei bewiesen die Sechstklässler aus der Stadt an der Saale viel Geschick bei den Studiospielen und Cleverness in den Quizrunden.

Runde um Runde gelang es ihnen, die Führung auszubauen. Die Entscheidung brachte schließlich die Finalrunde "The Split", in der die Hallenser ihren Vorsprung über die Ziellinie brachten. Der verdiente Lohn: Neben der Trophäe auch eine Klassenfahrt nach Wien.