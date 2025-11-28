"Code Red" kurz vor dem Finale? "7 vs. Wild"-Kandidat von giftigem Tier attackiert
Leticia (Kolumbien) - Finale bei "7 vs. Wild": Das Team macht sich bereit für seinen letzten Trip zurück in Richtung Zivilisation. Doch auch am letzten Tag geht es im Camp wieder rund.
Am Tag vor dem Finale bekommt Survival-Experte Joe Vogel (41) die Natur schmerzhaft zu spüren. Während jeder versucht, sich die Zeit bis zur Abreise zu vertreiben, wird der 41-Jährige von einer giftigen Raupe überrascht.
Mit ihren sogenannten Brennhaaren hat diese Joe heftig im Nacken erwischt. "Oh f*ck, tut das weh", schimpft er unter Schmerzen.
"Joe, ich denk', das wäre ein guter Moment, um einen Survival-Mythos zu testen. Ich hab gehört, wenn man draufpinkelt, soll das helfen", spaßt David Leichtle (33), um die Stimmung zu heben.
Eine etwas eklige Idee. "Ich würd' eher 'Code Red' wählen", schießt Joe zurück. Nach Hause muss er wegen des Zwischenfalls jedoch nicht.
Auch Influencer Kris Grippo (23) hält trotz seiner weiterhin schmerzhaften Wunden am Fuß bis zum Finale durch.
Gewinnen alle sieben Teilnehmer die 5. Staffel "7 vs. Wild"?
Nur noch wenige Stunden trennen die "7 vs. Wild"-Teilnehmenden von ihren Liebsten und leckerem Essen, nachdem sie 14 Tage in der Wildnis des Amazonas-Regenwaldes verbringen mussten.
Nachdem sie mehrfach ihr Camp zurücklassen mussten, wurden sie auch kurz vor Schluss vor eine große Herausforderung gestellt. Um die Staffel zu gewinnen, sollen die sieben Überlebenden mit einem selbstgebauten Floß zum Zielort schippern.
Gesagt, getan: Mit einem eher spärlichen Floß aus Totholz wagen sich die Kandidaten mit ihren letzten Kräften ins kühle Nass. Nach mehreren Kilometern flussabwärts bricht Jubel im Team aus: Alle sieben haben ihr Ziel erreicht und somit die fünfte Staffel "7 vs. Wild" gewonnen.
"Ich habe euch gesehen. Und wusste, alle haben Kraft, alle haben gute Energie. […] Es ist das erste Mal, dass sieben aus sieben Teilnehmern das schaffen", verkündet Gastgeber Hervé Neukomm (47), als er das Team am Zielort in Empfang nimmt.
Die komplette finale Folge der fünften Staffel "7 vs. Wild - Amazonas" seht Ihr auf Prime Video oder auf YouTube.
Titelfoto: Screenshot/YouTube/7 vs. Wild