"Code Red" kurz vor dem Finale? "7 vs. Wild"-Kandidat von giftigem Tier attackiert

Leticia (Kolumbien) - Finale bei " 7 vs. Wild " : Das Team macht sich bereit für seinen letzten Trip zurück in Richtung Zivilisation. Doch auch am letzten Tag geht es im Camp wieder rund.

Joe Vogel (41) wurde von einer giftigen Raupe verletzt. © Bildmontage: Screenshot/YouTube/7 vs. Wild

Am Tag vor dem Finale bekommt Survival-Experte Joe Vogel (41) die Natur schmerzhaft zu spüren. Während jeder versucht, sich die Zeit bis zur Abreise zu vertreiben, wird der 41-Jährige von einer giftigen Raupe überrascht.

Mit ihren sogenannten Brennhaaren hat diese Joe heftig im Nacken erwischt. "Oh f*ck, tut das weh", schimpft er unter Schmerzen.

"Joe, ich denk', das wäre ein guter Moment, um einen Survival-Mythos zu testen. Ich hab gehört, wenn man draufpinkelt, soll das helfen", spaßt David Leichtle (33), um die Stimmung zu heben.

Eine etwas eklige Idee. "Ich würd' eher 'Code Red' wählen", schießt Joe zurück. Nach Hause muss er wegen des Zwischenfalls jedoch nicht.

Auch Influencer Kris Grippo (23) hält trotz seiner weiterhin schmerzhaften Wunden am Fuß bis zum Finale durch.