Mozart trifft auf Elektropop: Neue ARD-Serie erzählt vom Leben der großen Schwester
Berlin/Dresden - "Es geht hier nicht um Dich, verstehst Du das nicht?" - dieser Satz, wutentbrannt gesprochen von Sonja Weißer (23) als Constanze Mozart trifft den Kern einer neuen ARD-Serie. Denn statt um ihren Ehemann und das weltweit gefeierte Wunderkind Wolfgang Amadeus Mozart, handelt "Mozart/Mozart" von dessen großer Schwester Maria Anna.
Gespielt wird die ebenso talentierte Künstlerin von Nachwuchsstar Havana Joy (25, "Love Sucks"). Sie verrät im Interview mit TAG24: "Alle, die ein klassisches Biopic erwarten, sind an der falschen Adresse. Die Serie versucht vielmehr, das was die Musik damals mit den Menschen gemacht hat, ins Moderne zu übersetzen. Sie ist mutig, poppig, intensiv und sehr musikalisch."
Mutig und modern könnten keine besseren Attribute sein.
Denn Regisseurin Clara Zoë von Arnim (31) vermischt für die neue Eventserie klassische Musik mit Klängen aus der Elektropop-Szene - und die liefert das Dresdner Duo Ätna!
Zunächst waren Inez Schaefer (35) und Demian Kappenstein (42) von der Anfrage äußerst überrascht, schließlich könnte "die Musik von Wolfgang Amadeus ja kaum weiter von unserer entfernt sein!".
Doch auf Überraschung folgte Begeisterung: "Als uns die Regisseurin ihr um moderne Aspekte erweitertes musikalisches Konzept erklärte, waren wir Feuer und Flamme! Berauschende musikalische Exzesse traumwandeln zwischen heute und damals, erzählen die Geschichte einer starken Frau, genau unser Ding!"
Empowerment als zentrales Thema der Mozart-Serie
Auch Hauptdarstellerin Joy ist einfach nur begeistert: "Mich berührt Ätna irgendwie sehr, weil der Text, der gesungen wird, super kryptisch ist und dadurch auf einer emotionalen Ebene statt auf einer textlichen berührt - genauso wie klassische Musik. Dadurch funktioniert es ganz gut, ist ein super Kontrast."
Doch nicht nur musikalisch holt von Arnim "Mozart/Mozart" in die Moderne: Das zentrale Thema ist Empowerment - erzählt anhand der Figur Maria Anna, die nach einem Alkohol-Absturz ihres Bruders Amadeus (Eren M. Güvercin, 23) am Wiener Hof dessen Rolle übernimmt. Ist das "Nannerl", wie ihr Vater Leopold (Peter Kurth, 68) sie gern nennt, zu Beginn noch sehr auf das Wohl ihrer Familie konzentriert, wird sie im Laufe der Serie immer mutiger, selbstbewusster und egoistischer.
"Aber nicht im negativen Sinne. Sie nimmt sich das, was ihr in gewisser Weise schon immer zugestanden hat", so Havana Joy, die anderthalb Stunden in der Maske steckte, um von Maria Anna zu ihrem Bruder Mozart zu werden. "Das war ein riesiger Akt", erklärt die Schauspielerin lachend.
Ob der ganze Aufwand lohnenswert war, können Zuschauer ab Freitag beurteilen. Die sechsteilige Serie ist ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar. Die lineare Ausstrahlung ist für Dienstag und Mittwoch mit jeweils drei Folgen ab 20.15 Uhr geplant.
Titelfoto: WDR/Story House Pictures GmbH/Armands Virbulis