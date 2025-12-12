Mozart trifft auf Elektropop: Neue ARD-Serie erzählt vom Leben der großen Schwester

Berlin/Dresden - "Es geht hier nicht um Dich, verstehst Du das nicht?" - dieser Satz, wutentbrannt gesprochen von Sonja Weißer (23) als Constanze Mozart trifft den Kern einer neuen ARD-Serie. Denn statt um ihren Ehemann und das weltweit gefeierte Wunderkind Wolfgang Amadeus Mozart, handelt "Mozart/Mozart" von dessen großer Schwester Maria Anna.

Havana Joy (25) und Eren M. Güvercin (23) spielen die Hauptfiguren Maria Anna und Wolfgang Amadeus Mozart. © WDR/Story House Pictures GmbH/Armands Virbulis

Gespielt wird die ebenso talentierte Künstlerin von Nachwuchsstar Havana Joy (25, "Love Sucks"). Sie verrät im Interview mit TAG24: "Alle, die ein klassisches Biopic erwarten, sind an der falschen Adresse. Die Serie versucht vielmehr, das was die Musik damals mit den Menschen gemacht hat, ins Moderne zu übersetzen. Sie ist mutig, poppig, intensiv und sehr musikalisch."

Mutig und modern könnten keine besseren Attribute sein.

Denn Regisseurin Clara Zoë von Arnim (31) vermischt für die neue Eventserie klassische Musik mit Klängen aus der Elektropop-Szene - und die liefert das Dresdner Duo Ätna!

Zunächst waren Inez Schaefer (35) und Demian Kappenstein (42) von der Anfrage äußerst überrascht, schließlich könnte "die Musik von Wolfgang Amadeus ja kaum weiter von unserer entfernt sein!".

Doch auf Überraschung folgte Begeisterung: "Als uns die Regisseurin ihr um moderne Aspekte erweitertes musikalisches Konzept erklärte, waren wir Feuer und Flamme! Berauschende musikalische Exzesse traumwandeln zwischen heute und damals, erzählen die Geschichte einer starken Frau, genau unser Ding!"