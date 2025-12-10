Jubiläums-Staffel von "Schloss Einstein": Schauspieler gesucht!

Erfurt - Für die nächste Staffel der Kinderserie "Schloss Einstein" werden neue Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen gesucht.

Für die Jubiläums-Staffel von "Schloss Einstein" werden aktuell Schauspieler gesucht. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Noch bis zum 9. Januar 2026 können sich Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren für das Format bewerben, wie der Kinderkanal KiKA von ARD und ZDF mitteilte.

Die Soap beschäftigt sich seit fast 30 Jahren mit Themen rund um das Erwachsenwerden.

Nach einer virtuellen Vorauswahl gehe es für einige in den Studiopark des Kindermedienzentrums nach Erfurt, hieß es.