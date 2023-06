"Music Impossible": Alleskönnerin Stefanie Hertel bei ZDF-Show dabei

Das Publikum entscheidet dann, wer seine Aufgabe am besten gemacht hat. Die Zuschauer können sich dabei auf eine bunte Stilmischung freuen, denn neben der Vogtländerin sind auch The BossHoss, die Italo-Schlagersänger Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys sowie Popsängerin und Ex-Monroes-Star Senna Gammour (43) dabei.

"Jeweils zwei Künstlerinnen oder Künstler unterschiedlicher musikalischer Genres treten bei 'Music Impossible' in einer Challenge gegeneinander an. Sie wissen im Vorfeld nicht, auf wen sie treffen werden. Ziel ist es, einen eigenen Song im Sound des beziehungsweise. Der anderen zu erarbeiten und auf der Bühne zu präsentieren", teil das ZDF zu dem Musikformat mit.

Die neuen Folgen werden ab Mitte Juli in Berlin gedreht, unter anderem im Queer-Klub "SchwuZ" in Neukölln.

"Das Verlassen der eigenen musikalischen Komfortzone, der Mut, sich in einem anderen Genre auszuprobieren, Momente der Verzweiflung und die Erleichterung, wenn man seinen neuen Song schließlich doch erfolgreich auf die Bühne gebracht hat – das ist es, was 'Music Impossible' ausmacht", erklärt das ZDF.

Für Stefanie Hertel sollte diese Herausforderung machbar sein, immerhin hat sie nach Ihren Anfängen im Volksmusikbereich auch schon Schlager und Country gesungen. Letzteres sogar mit ihrer eigenen Band "More than Words", zusammen mit Tochter Johanne Mross (21) und Ehemann Lanny Lanner (48). Auch bei der ersten Staffel von "The Masked Singer" war die 43-Jährige dabei. Zuletzt stand Hertel auf der Musicalbühne in Hamburg, bei "Mamma Mia".

"Music Impossible" ist ein Online-First-Format und wird voraussichtlich im September veröffentlicht.