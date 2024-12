Natürlich nicht ohne Aschenbrödel: Diese Märchen zeigt der MDR an Weihnachten und Silvester

Leipzig - Wenn es alle Jahre wieder heißt "Es war einmal ..." : An Weihnachten und Silvester sind Märchen im Fernsehen besonders beliebt. TAG24 hat eine Übersicht der zauberhaften Filme im MDR für Euch zusammengestellt.

Keine Sorge: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" steht natürlich auch auf dem MDR-Programm. © -/Degeto/WDR/dpa

Oh du schöne Märchenzeit! Ob zum Aufwärmen nach dem Winterspaziergang oder zum Verdauen nach dem Festtagsessen - das Eintauchen in magische Welten macht an Weihnachten noch mehr Spaß - egal, wie alt man ist.

An den Feiertagen stehen DDR-Klassiker wie "Die goldene Gans", "Das kalte Herz" und "Frau Holle" auf dem MDR-Programm. Keine Sorge: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist natürlich auch wieder dabei! Passend zum Neujahrstag werden dann zwei modernere Märchen gezeigt.

Bleibt also nur noch zu sagen: Macht's Euch gemütlich und Film ab!

Heiligabend