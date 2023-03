Johannes B. Kerner zurück beim NDR?

Was im Osten das MDR-"Riverboat" ist, ist im Norden die "NDR Talk Show" - also Quasseln auf unterhaltsamem Niveau am Freitagabend. Das sind die Gäste.

Von Björn Strauss

Hamburg - Was im Osten das MDR-"Riverboat" ist, ist im Norden die "NDR Talk Show" - also Quasseln auf unterhaltsamem Niveau am Freitagabend. Lasst uns mal schauen, wer welches Buch oder welchen Film hochhält ...

Vatikanexperte Andreas Englisch (59) hat den Draht zu den Päpsten. © NDR/Uwe Ernst Ab 22 Uhr geht's los - Bettina Tietjen (63) und Johannes Wimmer (39) begrüßen wieder eine bunte Gästeschar. Vatikanexperte Andreas Englisch (59) begleitet seit zehn Jahren Papst Franziskus nun schon im Amt. Englisch ist bekennender Franziskus-Fan, denn er betrachtet den gebürtigen Argentinier als radikalen Reformer. Auch die Papst-Vorgänger, Papst Johannes Paul II. und Papst Benedikt XVI., kennt Englisch aus dem Effeff. Aber es gibt auch dunkle Wolken über dem "Katholiken-Chef": Mit den Enthüllungen von Missbrauchsvorwürfen fällt auch die größte Krise der katholischen Kirche in Franziskus' Amtszeit. In seinem neuen Buch blickt Andreas Englisch auf "das Vermächtnis" von Papst Franziskus zurück. Das werden sicher spannende Neuigkeiten, die wir da zu hören bekommen.

Zwei Schauspieler über ihre neuen Filme

Schauspieler Damian Hardung (24) ist zu Gast bei der "NDR Talk Show". © DR/UFA Fiction/Martin Valentin Menke Schauspieler Wotan Wilke Möhring (55) hat seinen Kinofilm "Gletschergrab" im Gepäck! In Möhrings Lebenslauf stehen Tätigkeiten wie Elektriker, Musiker, Clubbesitzer, Türsteher und Model. Im Jahr 1997 dann seine erste Filmrolle in Roland Suso Richters (62) Fernsehfilm "Die Bubi Scholz Story". Mehr als 120 Film- und Fernsehrollen sollten folgen, unter anderem sein zehnjähriges "Tatort"-Jubiläum. Jetzt ist der 55-Jährige in einem Kinofilm mit internationalem Cast zu sehen. Und mit dem Schauspieler Damian Hardung (24) gibt's auch "junges Blut" im Talk-Sessel. Der Kölner startete seine Karriere im Alter von zwölf Jahren. Mit der mehrfach ausgezeichneten VOX-Serie "Club der roten Bänder" kam sein großer Wumms. In der Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)", die in fast 100 Ländern ausgestrahlt wurde, überzeugte er als Drogenverkäufer. Jüngst begeisterte er die Zuschauer in der coolen Miniserie "Gestern waren wir noch Kinder".

Johannes B. Kerner zu Gast in der NDR Talk Show

"Er ist so was wie der Champion der Fernsehunterhaltung", schreibt zumindest der NDR: Johannes B. Kerner (58). © NDR/Uwe Ernst "Er ist so was wie der Champion der Fernsehunterhaltung", schreibt zumindest der NDR in seiner Ankündigung: Johannes B. Kerner (58) zähle zu den "bekanntesten und beliebtesten Moderatoren im deutschen Fernsehen". Der "Meister der Unterhaltungsshows" hat 1992 bei SAT.1 mit der Sportsendung "ran" angefangen, 1998 startete er im ZDF mit der nach ihm benannten "Johannes B. Kerner Show", die er bis 2009 moderierte. Neun Jahre führte er durch "Das aktuelle Sportstudio" und seit 2013 kürt er die Kandidaten in "Der Quiz-Champion". Welche Besonderheiten die Fans der Sendung in der neuen Ausgabe erwartet, erzählt Johannes B. Kerner am heutigen Freitag.