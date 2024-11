Cornelia Poletto über die Dubai-Schokolade: "Viel zu viel falsch gemacht"

Hamburg - An ihr ist im Augenblick kein Vorbeikommen! Die Dubai-Schokolade ist zurzeit der heißeste Trend, Menschen schlagen sich dafür die halbe Nacht um die Ohren . Sterne-Köchin Cornello Poletto (53) hat dazu eine ganz eigene Meinung.

Sterne-Köchin Cornelia Poletto (53) hält nichts von der gehypten Dubai-Schokolade. © NDR/Uwe Ernst

Die 53-Jährige war am Freitagabend zu Gast in der "NDR Talk Show" und wurde dort von Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt (68) nach ihrer Meinung gefragt. "Das ist ein Trend, der ist nicht so nach meinem Geschmack, im wahrsten Sinne des Wortes", gab Poletto zu. Aus ihrer Sicht sei bei der Dubai-Schokolade viel zu viel falsch gemacht worden.

"Das ist eine Schokolade, die man gar nicht mehr schmecken kann, weil da viel Zucker drin ist", begründete sie ihre Meinung. "Das Engelshaar und die Pistazien sind fantastisch, ohne Frage, aber ganz pur sind sie noch besser."

Generell beobachte die 53-Jährige die Trends und finde sie auch immer sehr interessant. "Wenn wir jetzt sehen, was für eine Bewegung stattfindet, vegan oder vegetarisch", sagte sie. "Da denkt man schon sehr viel mehr drüber nach."

Auch sie selbst habe da eine Veränderung in den letzten Jahren bei sich gemerkt. "Auch sehr viel bei meiner Speisekarte und in meinem Restaurant", gab Poletto zu.