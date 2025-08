Oliver Polak illegal im Berliner Zoo: Rave im Nilpferd-Gehege

Hamburg - Bei der " NDR Talk Show " packte Comedian Oliver Polak (49) am Freitag eine irre Geschichte aus, die bei Natalia Wörner (57) und Hubertus Meyer-Burckhardt (69) für Zweifel sorgte.

Alles in Kürze

"Ich habe das Gefühl, ich habe dich da schon mal gesehen", sagte Altaras. Polaks schlagfertige Antwort: "Als ob du noch etwas gesehen hättest, als du da warst." Nachdem das Gelächter abgeebbt war, legt der 49-Jährige noch einmal nach. "Ich war schon mal da. Mit Aarons Mutter", so Polak.

Doch Schauspieler Aaron Altaras (29) schob den Comedian plötzlich bei einem ganz anderen Thema in den Mittelpunkt. Als es um die Auftritte Altaras', der sowohl Schauspieler als auch ein DJ ist, im Berghain geht, zeigt der 49-Jährige auf Polak.

Hubertus Meyer-Burckhardt (69, l.) war sich nicht sicher, ob Oliver Polak (49) die Nildpferde nicht vielleicht als einziger gesehen hat. © NDR/Thomas Kierok

"Hast nur du die Nilpferde gesehen?", fragt Meyer-Burckhardt ungläubig nach. Eine Frage, die sich den Blicken nach zu urteilen nicht nur der Moderator gestellt hatte.

Sie hätten nachts um 23 Uhr vor diesem Tor am Berliner Zoo gestanden, und sein Freund habe jemanden angerufen, der kam, um sie in den Zoo zu lassen.

"Der holte uns rein. Irgendeiner, der da arbeitet, hatte einen Schlüssel und dann sind wir in dieses Nilpferd-Gehege, und es war absurd, die schwammen an einem so vorbei", erzählte Polak, wurde aber gleich wieder unterbrochen.

"Wie? In einem Nilpferd-Gehege? Das sind doch wahnsinnig gefährliche Tiere", hakte Schauspielerin Natalia Wörner (57) ungläubig ein.

Da wurde der Entertainer dann etwas genauer. "Die waren ja im Wasser und hinter einer Scheibe. Also ich habe nicht mit dem Nilpferd gekämpft", erläuterte der 49-Jährige.

Nach dieser Geschichte hatte das Moderatoren-Duo alle Hände voll tun, um die Gäste wieder in den Griff zu kriegen. Wer die Sendung verpasst hat, kann sie sich in der ARD Mediathek noch ansehen.