"Unser Land geht zugrunde": CDU-Politiker plädiert für Social Media erst ab 16 Jahren

Hamburg - In Australien ist es so weit: Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (51, CDU ) möchte dieses Verbot auch in Deutschland durchsetzen und erklärte die Gründe im TV.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (51, CDU) war am Freitag in der "NDR Talk Show" zu Gast und redete über Social-Media-Verbot. © NDR/Uwe Ernst

In der aktuellen Ausgabe der "NDR Talk Show" am Freitag vertrat der CDU-Politiker eine klare Meinung und erklärte: "Mein Grundgedanke ist ohnehin, dass diese mediale Überflutung, der wir alle miteinander ausgesetzt sind, eine der Hauptgründe für unser aufgeheiztes Klima ist", so Günther.



Um einen konkreten Vergleich herzustellen, beschrieb der Politiker eine Erinnerung aus seiner Jugend. Damals habe er die Nachrichten am Morgen in der Zeitung gelesen. Am Abend lief die "Tagesschau". Und dazwischen? Nichts.

Keine Nachrichtenflut im Sekundentakt. Und genau diese Überflutung mit negativen Informationen beunruhigte Günther sichtlich. "Das macht etwas mit einem", glaubt der CDU-Politiker.

Das Social-Media-Verbot erscheint dem 51-Jährigen daher das Richtige zu sein. "Ich finde, dass wir das den unter 16-Jährigen nicht mehr geben sollten, weil sie in diesem Lebensalter, in dem sie unterwegs sind, mit der medialen Überflutung überfordert sind. Mit der Gewalt, der sie ausgesetzt sind, mit dem Mobbing, mit den Schönheitsidealen", so der gebürtige Kieler weiter.

Sich an die Eltern zu richten, die den Social-Media-Konsum ihrer Kinder kontrollieren sollen, erachtet Günther nicht als zielführend. "Und man merkt auch, dass es die Eltern nicht mehr schaffen. Auch wenn sie noch so vernünftig versuchen, mediale Nutzung ihren Kindern beizubringen, ist es ein enormer Druck", erklärte er.