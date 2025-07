Reeperbahn-Schüsse: Wie ein einziger Zeuge einen blutigen Rocker-Streit aufklärte

Hamburg - Als "bisherigen Höhepunkt" eines Rockerkrieges in Hamburg bezeichnet Jessica Koerner das, was im August 2018 passierte. Die Vorsitzende Richterin des Landgerichts der Hansestadt blickt in einer TV-Doku auf den brutalen Fall und wie sich dieser abzeichnete zurück.

Blut tropft in der Nacht zum 27. August 2018 aus dem Bentley von Dariusch F., der durch Schüsse schwer verletzt wurde. © JOTO

Mit seinem Bentley stoppt Dariusch F. (damals 38) am 26. August 2018 gegen Mitternacht am Millerntorplatz kurz vor der Reeperbahn an einer roten Ampel. Links neben ihm hält ein Mercedes Coupé. Dessen Beifahrer lässt seine Scheibe runter, richtet eine Waffe auf F., drückt mehrfach ab. Fünf Kugeln treffen den arglosen "Hells Angels"-Boss in Kopf und Oberkörper, doch er überlebt.

"Der Verdacht fiel relativ schnell auf meinen Mandanten, der damals aber [wegen illegalen Waffenbesitzes, Anm. d. Red.] in Haft saß. Das war ein Problem für die Ermittlungsbehörden", erinnert sich Denis Grünert, der Arash R. verteidigte, in der ZDF-Doku "Wahre Verbrechen".

Dieser hatte sich mit Dariusch F. immer wieder gegenseitig provoziert. Unter anderem wurde einer augenscheinlichen Trans-Person eine "Hells Angels"-Kutte übergezogen und dies gefilmt.

"Das wurde dann mit Gegenaktionen versehen und so schaukelte sich das immer mehr hoch", weiß Verteidiger Grünert.

Die Reeperbahn-Attacke auf F. könnten eine Racheaktion gewesen sein. Im Juni 2016 wurden R. und seine Partnerin Lisa S. in ihrem Haus überfallen und mit Schüssen teils lebensgefährlich verletzt. Dass die Hells Angels dahintersteckten, konnte nie bewiesen werden.