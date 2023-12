Neue Show hat es in sich: Bei "Save the Date" wird nach 50 Tagen geheiratet!

Köln - Dating-Show-Fans dürfen sich schon bald auf eine emotionale Achterbahnfahrt im TV freuen: Bei "Save the Date" setzen sich drei Singles eine romantische Deadline mit dem Ziel, endlich zu heiraten. Die Frage ist allerdings, wen!

Denn in lediglich 50 Tagen müssen die sich nicht nur ihren Traumpartner organisieren, sondern parallel dazu auch die eigene Hochzeit planen.

Am Mittwochabend rückte VOX mit den Show-News heraus und kündigte im selben Zug auch den Start des neuen Formats an, der bereits am 9. Januar (20.15 Uhr im TV) erfolgen soll.

Jana Ina Zarrella (47) begleitet die drei Singles bei ihrer spannenden Liebes-Reise. © RTL / Frank Hempel

In 50 Tagen den "perfekten Partner" zu finden, sei durchaus sportlich, aber nicht unmöglich, wie die Moderatorin erklärte.

"Es gibt die Liebe auf den ersten Blick. Viele Menschen spüren direkt, ob der Richtige/die Richtige vor einem steht, andere brauchen ein bisschen länger [...]. Ich denke, in jedem Fall ist es möglich, den richtigen Partner oder die richtige Partnerin in 50 Tagen zu finden", so Jana Ina, die schon vorab versprach: "Es ist ein tolles Format mit vielen Überraschungen."

Ob die Noch-Singles am Ende tatsächlich vor den Traualtar treten - und mit wem - gibt es ab Januar bei "Save the Date - Wen heirate ich in 50 Tagen?" auf VOX zu sehen.