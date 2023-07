Neuer "Bachelor" ist schon Rentner - und begeistert!

USA - In Amerika geht eine außergewöhnliche Bachelor-Staffel an den Start. Die Kandidaten sind besonders, denn sie entsprechen nicht dem gewohnten Bild aus bereits bekannten Ausstrahlungen. Der neue Bachelor stellt seiner Ehefrau zum Beispiel jeden Morgen dieselbe Frage.

In der Show treffen Singles aufeinander, die sich laut Sender in ihren "goldenen Jahren" befinden und noch einmal auf die Suche nach der großen Liebe gehen wollen.

Turner war 43 Jahre lang mit seiner Highschool-Liebe Toni verheiratet. Sie starb 2017, nur sechs Wochen nach ihrer Pensionierung. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter. Und genau die hätten ihn auch ermutigt, sich für die neue Kuppel-Show zu bewerben.

Auf die Frage, was seine verstorbene Frau von der Teilnahme an dem TV-Format halten würde, antwortete der 71-Jährige, dass sie ihm die Daumen drücken würde. "Ich habe ihr Bild auf einer Kommode in meinem Kleiderschrank. Jeden Morgen nicke ich ihr zu und frage: Was hältst du davon? Wenn einer von uns geht, wollten wir, dass der andere glücklich ist", sagte Turner.

Aber nach welchem Typ Frau sucht der Amerikaner überhaupt? "Ich fände es toll, wenn ich eine Partnerin finden würde, die energiegeladen ist und gerne Sport treibt", sagte er.