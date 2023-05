Neuer Sender, altbekannte Show: "Genial daneben" kehrt zurück

Die Kult-Show "Genial daneben" kehrt auf die Fernsehbildschirme zurück. © Henning Kaiser/dpa

"Mit welcher Ankündigung überraschte die Komikerin Hella von Sinnen (64) im Dezember 2022 die Fernsehzuschauer?" So oder so ähnlich klingen die Fragen, die Moderator Hugo Egon Balder (73) in der Comedy-Rateshow "Genial daneben" stellt. Sie lassen viel Raum zum Herumfantasieren - und warten am Ende meist mit einer recht unerwarteten Antwort auf. So wäre es auch, wenn diese Frage wirklich mal von Balder gestellt würde.

Denn die Antwort ist durchaus überraschend: Von Sinnen verriet im Dezember 2022, dass eben dieses Format - "Genial daneben" - doch noch nicht tot ist, sondern wiederkommt. Nur auf einem anderen Sender.

RTLzwei bringt den Comedy-Quiz-Klassiker, der eine bewegte Geschichte hat, am 4. Mai (20.15 Uhr, RTLzwei) zurück auf den Bildschirm.

Eigentlich galt die Show als klassisches Format von SAT.1, wo sie 2003 gestartet war. Zwischen 2011 und 2017 gab es zwar eine Pause, danach aber weitere Staffeln sowie Ableger.

Dann aber folgte im Sommer 2021 ein ziemlich harter Schnitt. "Es gibt keine Zukunft", erklärte Balder damals in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Nach dieser Staffel ist Schluss."