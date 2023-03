Nicht noch eine Kochsendung!

Ob prämierte Schauspieler oder Goldjungen-Favoriten: Heute steht das TV-Programm unter dem Motto "and the Oscar goes to ..."

Von Nadine Steinmann

Dresden - Am schönsten ist Fernsehen, wenn es uns in eine andere Welt entführt. In eine Welt voller Magie, auf eine mystische Insel voll eigensinniger Bewohner oder in das Hollywood vergangener Zeiten. All das gibt es heute zu erleben. Neugierig geworden? Hier sind unsere TV-Tipps!

Pflichttermin: "Hexen hexen"

Wie habe ich mich auf diese Free-TV-Premieren gefreut: Heute zur Primetime läuft endlich die 2020 produzierte Neuauflage von Hexen hexen. Ich bin wahnsinnig gespannt auf das Fantasy-Abenteuer mit den beiden Oscar-Preisträgerinnen Anne Hathaway sowie Octavia Spencer und hoffe auf einen unterhaltsamen, magischen Abend. 20.15 Uhr, Sat.1

"Hexen hexen" ist unser Tipp für die Primetime. © dpa/Warner Bros.

Geheimtipp: "Once Upon a Time in Hollywood"

Die vor knapp zwei Wochen verliehenen Oscars sind mir immer noch präsent. Doch wer dominierte vor zwei Jahren die Preisverleihung? Quentin Tarantino! Sein zehnfach nominiertes Meisterwerk Once Upon a Time in Hollywood (2019) mit Brad Pitt, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio und Al Pacino ist heute Abend mal wieder im Fernsehen zu sehen. 22.20 Uhr, Sat.1

Was für ein Staraufgebot: Brad Pitt (59), Leonardo DiCaprio (48) und Al Pacino (82, v.l.n.r.). © dpa/Sony Pictures Entertainment

Bloß nicht! Kochen mit Martina und Moritz

Wieso gibt es im deutschen Fernsehen eigentlich gefühlt tausend Kochsendungen? Wenn in der TV-Zeitung dann auch noch mit dem Titel Kochen mit Martina und Moritz und dem Schwerpunktthema "Eier" geworben wird, vergeht mir echt der Appetit. Da können die beiden Hobbyköche noch so sympathisch aussehen. Ich verzichte trotzdem auf eine Kostprobe. 16 Uhr, NDR

Moritz und Martina haben ihre eigene Kochshow. © WDR/Imhoff Realisation/E.Graeff

Streaming: The Banshees of Inisherin

Völlig unverdient ist The Banshees of Inisherin (2022) bei der diesjährigen Oscar-Verleihung leer ausgegangen. Nicht nur Hauptdarsteller Colin Farell ist in seiner Rolle des leicht dümmlichen Pádraic Súilleabháin großartig anzusehen. Auch seine beiden Co-Stars Brendan Gleeson und Kerry Condon überzeugen auf ganzer Linie. Ein Film ohne viel Action, dafür aber mit großartigen Bildern. Unbedingt anschauen! Disney+

Colm (Brendan Gleeson, 67, l.) hat Pádraic (Colin Farell, 46) plötzlich die Freundschaft gekündigt. © dpa/Searchlight Picture