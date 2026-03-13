Norbert Himmler als ZDF-Intendant wiedergewählt

Mainz - Norbert Himmler bleibt Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF). Der 55-Jährige erhielt bei der Wahl im Fernsehrat des öffentlich-rechtlichen TV-Senders in Mainz am Freitag im ersten Durchgang die erforderliche Mehrheit.

Bereits im ersten Durchgang wiedergewählt: Norbert Himmler (55) bleibt Intendant des ZDF. © Jan Woitas/dpa

Himmler war der einzige Bewerber, die ursprünglich ebenfalls zur Wahl zugelassene TV-Journalistin Floria Fee Fassihi hatte ihre Kandidatur wieder zurückgezogen.

Himmler hat den Chefposten im Frühjahr 2022 angetreten, seine aktuelle Amtszeit endet im März 2027. Nun kann er für weitere fünf Jahre an der Spitze des ZDF mit seinen rund 6000 Mitarbeitern planen.

Für die Wahl im Fernsehrat, einem gesetzlich vorgesehenen Kontroll- und Beratungsgremium des Senders, war eine Drei-Fünftel-Mehrheit der 60 Mitglieder erforderlich, das entspricht 36 Stimmen. Für Himmler votierten in geheimer Wahl 48 der 53 anwesenden Mitglieder bei zwei Enthaltungen und drei Nein-Stimmen.

Im Fernsehrat sitzen Vertreter verschiedener gesellschaftlicher Gruppen, er befasst sich unter anderem mit Programmbeschwerden.