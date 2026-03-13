Wie Billie Eilish und Ed Sheeran: Santiano bekommt dieses Erfolgsformat

Santiano haben ein Konzert mit "Wohnzimmer-Touch" gegeben. Warum? Das hat Frontmann Björn Both im TAG24-Interview erklärt.

Von Saskia Hotek

Hamburg - "Es hatte wirklich diesen Wohnzimmer-Touch", sagt Björn Both (61). Mit seiner Band Santiano ist er vor knapp 100 Zuschauern in Hamburg aufgetreten. Der Anlass gleicht einem Ritterschlag: Nach Megastars wie Billie Eilish (24) und Ed Sheeran (35) haben die Musiker als erste deutsche Künstler eine Folge des Erfolgsformats "Amazon Music Songline" (ab sofort bei YouTube abrufbar) aufgenommen.

Santiano hat ein Konzert in heimeliger Atmosphäre gespielt. © Amazon Music/Trent Grenell "So nah waren wir den Fans noch nie, noch nicht mal am Anfang unserer Karriere. Sie konnten dir direkt auf die Finger oder auf den Hintern gucken", scherzt der Sänger im TAG24-Interview. Drehort für die Dokumentation, die auch Ausschnitte des Live-Konzerts enthält, war die "Fabrik" in Hamburg. "Dass es so eine altehrwürdige Location in Hamburg geworden ist wie die 'Fabrik', wo wir alle als Steppkes hingegangen sind, wo wir alle unsere Helden damals gesehen haben, als sie selber noch nicht groß waren, das ist schon geil." Both erinnert sich an Bands wie U2 und Simple Minds, die dort aufgetreten sind. "Das war sehr oft in der 'Fabrik', dass man Leute, die später dann noch viel größer geworden sind, dort zum ersten Mal gesehen hat." Bei Santiano ist es nun andersherum: Sie spielen als bereits erfolgreiche Künstler dort ein Konzert.

Hamburg spielte eine bedeutende Rolle