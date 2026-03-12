Grundsicherung statt Bürgergeld: Bringt mehr Druck mehr Menschen in Arbeit?

Magdeburg - Nach drei Jahren Bürgergeld hat der Bundestag nun die Grundsicherung beschlossen und somit mehr Sanktionen. Ist das die richtige Lösung gegen das Arbeitslosenproblem in Deutschland?

Ab Juli wird in Deutschland das Bürgergeld durch die Grundsicherung ersetzt. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Ab Juli kommt die Grundsicherung und ersetzt das Bürgergeld. Knapp 5,4 Millionen Menschen sind von der Reform betroffen. Unter anderem Sepp Müller (37), stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hat diese Änderungen ausgearbeitet.

Ziel sei es, dass der Sozialstaat wieder Akzeptanz findet, erklärt er im MDR-Format "Fakt ist! aus Magdeburg". "Wir kümmern uns mit der neuen Grundsicherung um Menschen, die wirklich hilfsbedürftig sind", versichert er.

Eine Rote Karte zeige er aber bei denen, "die es sich gemütlich gemacht haben". Der Fokus liege auf Menschen, die sich aus dem System rausnehmen, "die den Sozialstaat im wahrsten Sinne des Wortes missbrauchen", erklärt er weiter.

Rund 5,4 Millionen Menschen in Deutschland erhalten aktuell Bürgergeld. Rund 3,9 Millionen dieser Bezieher sind erwerbsfähig, ganze 1,8 Millionen von ihnen sind nicht eingeschränkt und könnten somit arbeiten.

Das Thema polarisiert! Laut MDR-Umfrage sind knapp 79 Prozent der Befragten für strengere Sanktionen, um Menschen wieder in Arbeit zu bringen. 19 Prozent sind dagegen. Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände sowie der Mieterbund sind der Ansicht, dass die Reform ihr Ziel verfehle, mehr Menschen in Jobs zu bringen.