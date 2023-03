Achtung! "Nuhr im Ersten" - schon am Mittwoch

Berlin - "Nuhr im Ersten" an einem Mittwoch? Ja, richtig gelesen. Kabarettist Dieter Nuhr (62) ist zu Gast bei Sandra Maischberger (56). Keine Sorge, seine Fans können sich quasi auf eine Doppelportion freuen - wie immer donnerstags läuft seine eigene Sendung dann auch in dieser Woche!

"Nuhr im Ersten" - diese Woche quasi doppelt - am heutigen Mittwoch ist der Kabarettist bei "maischberger", morgen lädt er zum Ulk in seiner eigenen Sendung! © rbb/Thomas Ernst

Moderatorin Sandra Maischberger wird über Wladimir Putins (70) überraschenden Blitzbesuch am Wochenende auf der Krim und im zerstörten Mariupol diskutieren. Außerdem versichere Chinas Staatschef Xi Jinping (69) Putin in Moskau die Unterstützung.

"Wie fest sitzt der russische Präsident im Sattel?" Und: Kann China im Ukraine-Krieg vermitteln?, sind Fragen laut Ankündigung.

Dazu diskutieren der ehemalige Schachweltmeister und russische Oppositionelle Garri Kasparow (59) und der langjährige Russland-Korrespondent der ARD Thomas Roth (71).

Und was denkt Nuhr? Denn er gehört zu Deutschlands erfolgreichsten, aber umstrittenen Kabarettisten. Seit knapp 30 Jahren steht er auf der Bühne, mischt sich gern in politische und gesellschaftliche Debatten ein. Wie blickt er auf den Ukraine-Krieg, Klimaschutz und seine Karriere? Darüber spricht der Kabarettist Dieter Nuhr - sozusagen mal "fremd", eben nicht in "seiner" Sendung.