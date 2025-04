Ostern mit der "goldenen Gans": Diese Märchen zeigt der MDR an den Feiertagen

Leipzig - Wenn der Osterhase durch die Gärten hoppelt, Schokolade und bunte Eier in ihren Verstecken auf suchende Kinder warten und der Duft des Festtagsbratens durch die Häuser zieht - dann ist wieder Ostern! Für viele Familien gehören auch Märchen zu den Feiertagen. Deshalb hat TAG24 eine Übersicht der Filme im MDR für Euch zusammengestellt - so könnt Ihr Euch pünktlich vor dem Fernseher versammeln, wenn es wieder heißt: "Es war einmal ... "

Der beliebte DDR-Klassiker "Die goldene Gans" läuft an Ostern im MDR. © DEFA

Ob DDR-Klassiker oder neue Verfilmungen: Von Karfreitag bis Ostermontag flimmert wieder ein buntes Märchen-Programm über die Mattscheiben.

Auch mit dabei: Die beliebte Geschichte um "Die goldene Gans" in der Version von 1964 - da dürften auch bei Omas und Opas oder Mamas und Papas Kindheitserinnerungen wach werden.

Wer es lieber modern mag: Mit "Die verkaufte Prinzessin" steht auch ein Film aus dem Jahr 2023 auf dem Plan.

So muss man also nur noch einschalten und sich dann von zauberhaften Geschichten in magische Welten mitnehmen lassen - bis zum berühmten Schlusssatz: "Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute".