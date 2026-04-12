12.04.2026 08:50 Pannen-Parade bei "Schlag den Star": "In Deutschland funktionieren Bagger nicht mal mehr"

"Der letzte Bulle" Henning Baum und "Bergretter" Sebastian Ströbel maßen sich bei "Schlag den Star" auf ProSieben. Die Zuschauer waren teils irritiert.

Von Friederike Hauer

München - Bei "Schlag den Star" traf am Samstagabend "Bergretter" Sebastian Ströbel (49) auf den "Bullen von Tölz" Henning Baum (53). Im Wettkampf stießen allerdings nicht nur die Kandidaten an ihre Grenzen.

Moderator Matthias Opdenhövel (55, M.) hatte immer einen Spruch für die Kandidaten Sebastian Ströbel (49, l.) und Henning Baum (53) parat. © Joyn/Willi Weber Moderator Matthias Opdenhövel (55) musste einige Pannen umschiffen. Zuerst schlug das Wetter der Show ein Schnippchen. Der geplante "Wurf-Dreikampf" musste erst pausieren, dann sagte er das Spiel ganz ab, weil ein Sturm tobte. Beim "Mini-Bagger" setzte sich die Pechsträhne fort, als Baums Gerät nicht funktionierte. "Der Bagger ist feucht geworden", kommentierte Opdenhövel. Der "Bulle" reagierte genervt: "In Deutschland funktionieren die Bagger nicht mal mehr. Wie viele Ersatzbagger haben wir denn, Opdi?" Doch eine Reserve gab es leider nicht. Schließlich gab dann auch noch die Technik für das Startsignal auf: "Ich würde gerne das Startsignal geben, aber auch die Tröte hat sich verabschiedet", erklärte Opdenhövel an die Zuschauer gerichtet. TV & Shows Ehemaliger "SOKO Leipzig"-Star spricht über Serientod von Jan Maybach: "Es war hart" Beim Spiel "Abhängen" entschied sich die Show: Baum und Ströbel mussten an sich an einem Balkon festhalten - wer länger durchhielt, gewann. Am Ende hatte der "Bergretter" den längeren Atem und durfte die 100.000 Euro Siegerprämie einstreichen.

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