Pannen-Parade bei "Schlag den Star": "In Deutschland funktionieren Bagger nicht mal mehr"
München - Bei "Schlag den Star" traf am Samstagabend "Bergretter" Sebastian Ströbel (49) auf den "Bullen von Tölz" Henning Baum (53). Im Wettkampf stießen allerdings nicht nur die Kandidaten an ihre Grenzen.
Moderator Matthias Opdenhövel (55) musste einige Pannen umschiffen. Zuerst schlug das Wetter der Show ein Schnippchen. Der geplante "Wurf-Dreikampf" musste erst pausieren, dann sagte er das Spiel ganz ab, weil ein Sturm tobte.
Beim "Mini-Bagger" setzte sich die Pechsträhne fort, als Baums Gerät nicht funktionierte. "Der Bagger ist feucht geworden", kommentierte Opdenhövel. Der "Bulle" reagierte genervt: "In Deutschland funktionieren die Bagger nicht mal mehr. Wie viele Ersatzbagger haben wir denn, Opdi?" Doch eine Reserve gab es leider nicht.
Schließlich gab dann auch noch die Technik für das Startsignal auf: "Ich würde gerne das Startsignal geben, aber auch die Tröte hat sich verabschiedet", erklärte Opdenhövel an die Zuschauer gerichtet.
Beim Spiel "Abhängen" entschied sich die Show: Baum und Ströbel mussten an sich an einem Balkon festhalten - wer länger durchhielt, gewann.
Am Ende hatte der "Bergretter" den längeren Atem und durfte die 100.000 Euro Siegerprämie einstreichen.
"Bergretter" Sebastian Ströbel gewinnt "Schlag den Star" auf ProSieben
Zig Pannen und nerviger Moderator: Zuschauer verwundert über "Schlag den Star"
Beim Publikum kam die Partie am Samstagabend nicht immer gut an. Schon kurz nach Showbeginn beschwerten sich Zuschauer auf X über "langweile Spiele" und außerdem "langweilige Kandidaten".
Vor allem das Gebaren des "Bullen" sorgte für Diskussionen: "Was war denn mit Henning Baum los? Er war fast den ganzen Abend super schlecht gelaunt und hat permanent super grimmig geschaut, fand ich sehr unangenehm", kommentiert ein Nutzer auf Instagram.
Bei anderen kamen Baum und Ströbel hingegen sehr gut an: "Ich finde, es gab selten so sympathische Kandidaten", kommentierte ein Nutzer auf Instagram. Das wahre Problem im Format sei der Moderator: "Opdenhövel ist für mich nach wie vor eine Fehlbesetzung … seine Kommentare führen bei mir oft zu Fremdschämen".
Andere stimmen zu: "Henning scheint keinen Bock auf oberflächliches Gelaber und 'lustige' Sprüche zu haben. Kann ich verstehen", so ein Zuschauer.
"Bin ich eigentlich die Einzige, die genervt ist von den ständigen Bemerkungen, die Herren dürften gern die Shirts ausziehen", ergänzte eine Nutzerin und konnte so die gedrückte Stimmung bei Baum nachvollziehen.
Nächste Woche dürfte es weitere Sprüche hageln, wenn am 18. April Thorsten Legat (57) und Harald Glööckler (60) bei "Schlag den Star" gegeneinander antreten.
Titelfoto: Joyn/Willi Weber